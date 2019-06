Giulia Salemi si rifiuta di parlare di Francesco Monte: “Non me la sento”

Giulia Salemi provata dopo la fine della relazione con Francesco Monte

È ufficialmente finita tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La coppia, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha ufficializzato la rottura proprio recentemente. A decidere di chiudere pare sia stato lui che, stando a quanto emerso in seguito, avrebbe ammesso di avere dei dubbi sul suo reale sentimento per Giulia. La Salemi, dal canto suo, non ha mai nascosto di aver molto sofferto della cosa, anche se si è detta pronta a guadare avanti. Questo pensiero l’ex gieffina lo ha ribadito anche oggi quando, intercettata dai microfoni di Tabloid, ha dichiarato di non voler rinunciare al suo sorriso (ma di Francesco ha preferito non parlare).

Giulia Salemi evita l’argomento Monte: “In questo momento non me la sento”

Quando a Giulia Salemi è stato chiesto di parlare della fine della storia con Francesco Monte, durante un evento al Pitti di Firenze, l’italo-iraniana ha preferito non fare cenno dell’argomento. La Salemi, di fatto, si è proprio rifiutata di menzionare Monte. Il motivo? “In questo momento non me la sento di parlare di questo argomento”, ha spiegato gentilmente Giulia che, come molti hanno notato, è apparsa visibilmente provata. Lei e Francesco hanno preso due strade differenti, l’ex gieffina ha deciso di buttarsi sul lavoro mentre lui, dopo la rottura, ha scelto di volare verso Ibiza.

Francesco Monte dopo Giulia Salemi già innamorato di un’altra? Il gossip impazza

Quando Francesco Monte e Giulia Salemi hanno confermato di essersi lasciati, pochi giorni dopo, giornali e siti di gossip hanno iniziato a mormorare circa un probabile flirt dell’ex tronista con la modella Maria Josè (prontamente smentito da Monte). Occhi e orecchie dei più curiosi, tuttavia, continuano ad essere puntati su di lui. Dietro la decisione di chiudere con Giulia ci sono davvero solo dei dubbi improvvisi? Questo quello che molti stanno continuando a chiedersi.