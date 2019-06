Francesco Monte, notte di fuoco con Maria Josè? Parla l’ex tronista

Francesco Monte, notte di fuoco a Ibiza con la modella Maria Josè? Parla l’ex tronista

Il gossip non dorme mai. È passata poco più di una settimana dall’annuncio della rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte e il chiacchiericcio tinto di rosa ha già pizzicato l’ex tronista, parlando di un presunto flirt con la modella Maria Josè. Secondo i sussurri di Dagospia, a firma Alberto Dandolo, l’ex tronista avrebbe passato una “notte di fuoco” con la giovane, in quei di Ibiza, isola dove ha soggiornato per qualche giorno prima di rientrare in Italia. Ma come stanno realmente le cose? Davvero Monte si è concesso un’avventura con Maria? A far luce sulla vicenda ci ha pensato il diretto interessato, che, intercettato dai microfoni di Tabloit.it, ha risposto alla domanda.

Monte e la verità sul flirt con la modella Maria Josè: “Caz….ta. Basta così”

Francesco Monte, dopo aver trascorso qualche giorno a Ibiza, è sbarcato al Pitti di Firenze. Le telecamere di Tabloit.it lo hanno immortalato al suo arrivo. L’ex tronista è apparso assai cupo e per nulla desideroso di rilasciare dichiarazioni. “Non fare domande, non ho voglia”, ha subito messo in chiaro. Tuttavia, in seconda battuta, dopo essere stato pungolato sul presunto flirt con la Josè, ha detto: “Una caz…ta come tutte le altre. Basta così”. L’ex tronista smentisce categoricamente l’indiscrezione. E lo fa in modo duro, scocciato. E non a caso, visto che negli ultimi giorni è finito nel calderone social, beccandosi anche diversi insulti in seguito alla fine della love story con Giulia Salemi.

Monte e Salemi: l’appello ai fan

Proprio a proposito delle critiche piovute sui social, nella giornata di ieri Francesco ha scritto una lunga risposta indirizzata a dei fan ben precisi. Il suo sfogo è giunto dopo quello dell’ex fidanzata Salemi. Il giorno prima, infatti, dal suo profilo Instagram, anche l’italo-iraniana aveva invitato tutti coloro che stavano sputando odio e sentenze a darsi una calmata: “Vi chiedo per favore di moderare il linguaggio e non fomentare aggressività e odio per evitare di sfociare nel cyberbullismo, come è già accaduto in questi mesi: Human respect”.