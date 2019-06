Francesco Monte è un fiume in piena. Il lungo post: “Non siamo attori”

Francesco Monte senza freni, il messaggio fiume dell’ex fidanzato di Giulia Salemi: “Non siamo attori”

Francesco Monte e Giulia Salemi hanno annunciato la fine della loro love story una settimana fa. In questi sette giorni, sia l’ex tronista di Uomini e Donne sia la modella italo-iraniana non hanno mai divulgato i dettagli e le ragioni dell’addio, preferendo conservare la privacy. Nel frattempo si sono diffuse molte voci sull’addio. Diverse anche le malelingue che sul web hanno vomitato insulti e ricostruzioni alquanto fantasiose. Sulla questione, nelle scorse ore, ha voluto intervenire direttamente Monte, che ha scritto un post fiume, dai toni duri e decisi.

Monte: “Sui social create delle storie tutte vostre, che non combaciano con la vita reale”

“Odio, follia, mancanza di rispetto, di tatto, insensibilità, invadenza, cattiveria, minaccia di morte, castelli di bugie e di film inventati proprio da voi stessi”. Tale esordio è a firma di Francesco Monte, che sotto al suo ultimo post Instagram, ha risposto a tutto il falso vociferare di questi giorni. “Questo arriva e si legge tutti i giorni – prosegue il pugliese -, ma un pochino non vi vergognate quando siete da soli con voi stessi? Con la vostra coscienza? Sui social create delle storie tutte vostre, che non combaciano con la vita reale ma combaciano con quello che vi immaginate voi o vorreste immaginare , proprio come un film”. L’ex tronista è un fiume in piena. Il suo sfogo non finisce qui…

“Siamo persone reali proprio come voi”

“Peccato che noi non siamo degli attori, ma siamo persone reali proprio come voi con gli stessi identici problemi”, scrive ancora Monte che continua: “Siamo persone reali proprio come voi, la differenza è che noi siamo più esposti, ma di certo non vi riguardano motivazioni o altro della nostra vita privata. Fatevi bastare quello che abbiamo comunicato con piacere o non, e accettatelo!” L’ex tronista passa a togliersi altri sassolini, riferendosi a coloro che sostengono che lui riesca a lavorare solo facendo gossip: “Per quanto riguarda il lavoro beh… penso che 9 anni siano la risposta…per fortuna non devo dire grazie a nessuno”. Nella giornata di ieri, era stata Giulia Salemi a lanciare un appello ai fan. Anche lei ha invitato tutti ad abbassare i toni.