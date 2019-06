Giulia Salemi, “Ecco da dove ricomincio.” Intanto Monte vola lontano

Giulia Salemi dopo la rottura con Francesco Monte: “Ecco da dove ricomincio.” Intanto l’ex tronista vola lontano, i fan mormorano

Poco meno di una settimana fa, come un fulmine a ciel sereno, arrivava l’annuncio della rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Oggi i due stanno cercando si ricostruire un futuro su binari diversi. La storia è andata in frantumi e pare proprio che non ci sia altro da fare. Così, l’italo-iraniana, nelle scorse ore, ha spiegato di voler ripartire buttandosi nelle ‘fatiche’ della palestra. La comunicazione è arrivata attraverso delle Instagram Stories dove ha anche spiegato di avere qualche difficoltà a prendere sonno: questione di insonnia. Nel frattempo Monte ha staccato del tutto la spina, volando all’estero: destinazione Spagna.

Francesco a Ibiza, Giulia in palestra: la vita continua

Giulia ricomincia dalla palestra. A testimonianza di quanto da lei esternato esternato sono arrivate anche una serie di Instagram Stories in cui si è mostrata impegnatissima negli esercizi fisici. Francesco ha invece preferito volare lontano dall’Italia, sbarcando nelle scorse ore a Ibiza, con tanto di scatto social a confermare il soggiorno iberico. E proprio sotto lo scatto pubblicato su Instagram si sono fatti vivi tantissimi fan, alcuni dei quali non hanno ancora digerito la rottura con la modella. In certi casi sono piovuti anche insulti verso l’ex tronista, che ha comunque preferito non ribattere alle malelingue. Chi invece ha ribattuto è stata la Salemi.

Giulia Salemi: “Mi rivolgo a tutti: qua non si sta giocando una partita con la tifoseria da stadio”

Chi non è stato zitto sui commenti maleducati e da ‘stadio’ piovuti sui social nelle ultime ore, è stata Giulia, che sotto al suo ultimo post Instagram ha invitato i fan più acerrimi e agguerriti a mantenere la calma: “Mi rivolgo a tutti: qua non si sta giocando una partita con la tifoseria da stadio. Qui si parla di esseri umani e dei loro sentimenti. Non possono essere strumentalizzati. Vi chiedo per favore di moderare il linguaggio e non fomentare aggressività e odio per evitare di sfociare nel cyberbullismo, come è già accaduto in questi mesi: Human respect”.