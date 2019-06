Francesco Monte chiarisce rottura con Giulia Salemi: i veri motivi

Giulia e Francesco si sono lasciati davvero: l’ex tronista conferma tutto

Francesco Monte ha rotto il silenzio. La sua storia con Giulia Salemi è davvero finita, ma comunque, a unirli, ci sarà sempre un bene smisurato. La fine della loro relazione non ha destato clamore perché entrambi, di comune accordo, hanno deciso di dividere le loro strade. Una relazione che non porterà con sé nessuno strascico. Hanno capito che il loro amore era giunto a una situazione di stallo e che non riempiva più i loro cuori. Una scelta da persone mature. Adesso Francesco ha voluto chiarire meglio i reali motivi della rottura con Giulia Salemi pubblicando una Instagram story.

I motivi della rottura di Giulia Salemi e Francesco Monte

“Giulia e io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia – ha scritto Francesco Monte su Instagram –. Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni, non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine”. Parole, queste, scritte dopo quelle di Giulia Salemi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha anche spiegato in che rapporti sono rimasti: “Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremo sempre bene e sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene. Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci, prima di tutto come persone, rispettare il momento che stiamo vivendo. Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di voi vive tutti i giorni”.

Il messaggio di Francesco Monte ai fan

Francesco e Giulia resteranno comunque amici. Quindi i fan non hanno nessun motivo di puntare il dito contro di loro; Monte ha deciso di fare un appello proprio a tutti loro: “Se davvero volete dimostrare il vostro affetto o sostegno, fatelo senza giudicare, ma con comprensione, accettando quelle che sono le decisioni della nostra vita. Con affetto, Francesco”.