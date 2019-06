Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati: lo sfogo

Giulia Salemi e Francesco Monte, è finita: il lungo messaggio della modella

Tra Giulia Salemi e Francesco Monte è finita? Il lunghissimo messaggio scritto poco fa dall’ex gieffina sembra non lasciare alcun dubbio. Le sue parole sono alquanto inaspettate, visto che fino a qualche settimana fa si parlava del forte sentimento che li lega. Inseparabili e innamorati, questi sono gli aggettivi che erano stati associati alla coppia, fino a qualche giorno fa. Infatti, li abbiamo visti felici sui social a Cannes, in Francia, per il Festival di Cannes. Proprio qui, rispondendo alle varie domande, avevano affermato che la loro convivenza procedeva a gonfie vele. Eppure oggi Giulia parla della fine di un amore, del sorriso che ha scelto di continuare a mantenere nonostante tutto. Un messaggio davvero inaspettato, che è stato accolto con tristezza dai fan. Nonostante ciò, sono tanti coloro che danno subito il sostegno alla Salemi. Diversi sono, infatti, i commenti di grande affetto da parte del pubblico. Tra questo spunta anche quello di Martina Hamdy, che conferma di essere sempre al fianco di Giulia.

Giulia Salemi, con Francesco Monte è finita? Le sue parole non lasciano dubbi

“Tutto è cominciato in maniera così forte e carica di tensioni nella bolla di un reality, ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe. Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima“, così inizia il suo lungo messaggio la Salemi sul suo profilo Instagram, rivelando la fine della sua storia con Monte. Giulia parla di “fine” come “una lacerazione” che “ti toglie l’ossigeno”. Ed ecco che conferma tutto il suo dolore: “È così che finiscono gli amori. Le labbra si stancano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso. Senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare”. Parole molto forti quelle di Giulia, che ha scelto di continuare a sorridere per non far preoccupare le persone a lei vicine. Non solo, la Salemi sembra ammettere di aver aspettato a rivelare a tutti la rottura per rispettare “la sua volontà di stare in silenzio”, ma anche perché sperava che tutto si sarebbe sistemato.

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati: messaggio inaspettato

Giulia nel suo post dichiara di aver dovuto ammettere che la sua favola “non ha avuto un lieto fine”. In questo messaggio, l’ex gieffina dichiara di sentire il peso per le cose non ha fatto, per le promesse che non ha mantenuto. Un post molto triste e, come detto prima, abbastanza inaspettato, visto che fino a qualche giorno fa Giulia e Francesco confermavano la loro felicità.