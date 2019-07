Gennaro Lillio spiazza Francesca: “La vita ti deve ancora un sogno”

Gennaro e Francesca sempre più uniti… e chi li separa più!

Gennaro Lillio sa sempre come sorprendere Francesca De André. Questa volta le ha fatto una dedica stupenda attraverso Instagram, dove entrambi pubblicano spesso foto e video insieme. Una coppia che, nonostante le malelingue, continua a essere compatta. Fino a quando durerà? Non ha data di scadenza, ma siamo certi che Francesca e Gennaro del Gf riusciranno a passare indenni quest’estate 2019. Siamo curiosi di scoprire cosa racconteranno nei programmi televisivi autunnali (Barbara d’Urso sicuramente li inviterà!), quali saranno i loro progetti futuri e se hanno superato dei momenti difficili.

La dedica di Gennaro a Francesca: di quale sogno si tratta?

Martina e Daniele hanno spiazzato tutti con i loro ultimi messaggi, Gennaro Lillio invece ha dedicato una frase alla sua fidanzata, che ha apprezzato (gli ha lasciato un cuoricino): “A te che non ti arrendi mai, perché sai che la vita ti deve ancora un sogno!”. E Francesca De André di sogni ne ha parecchi: il più importante è sicuramente quello di riabbracciare suo padre; aveva partecipato al Grande Fratello (oltre per provare una nuova esperienza) soprattutto per ricucire i rapporti con lui.

Grande Fratello ultime notizie: dai passi importanti di Gennaro alla nuova amica di Erica

Qual è invece il sogno di Gennaro? Probabilmente anche il suo riguarda la famiglia: avrebbe incontrato la sorella – quella che ha visto per la prima volta al Gf – e tra non molto potrebbe avvicinarsi a suo padre. Magari l’incontro è avvenuto in gran segreto? Per il momento non sappiamo nulla. Quello che vi possiamo dire, oltre a questa notizia, è che Erica Piamonte ha una nuova (inaspettata) amica dopo il Grande Fratello!