Erica Piamonte, nasce un’altra amicizia a sorpresa dopo il Grande Fratello

Ultime notizie Grande Fratello: una nuova amica per Erica Piamonte

Erica Piamonte è senza dubbio tra i personaggi più amati e seguiti sui social dell’ultima edizione del Grande Fratello. Ha incuriosito parecchio la sua brevissima relazione con Gaetano Arena (adesso non stanno più insieme), ma anche la sua storia: non è stato facile, per lei, essere sempre sé stessa, e ha rischiato di non venire più accettata dai genitori. Tutto bene quel che finisce bene: sua madre e suo padre stanno dalla sua parte e il Gf le ha permesso anche di fare nuove incredibili conoscenze. Fuori dalla Casa, per esempio, ha approfondito quella con Guendalina Canessa, lei che è diventata la sua nuova amica.

Erica Piamonte e Guendalina Canessa insieme: l’inizio di una nuova amicizia

Abbiamo visto spesso insieme Erica Piamonte e Taylor Mega, ma questa volta ha pubblicato svariate Instagram stories in compagnia di Guendalina Canessa: “Sono con la pazza! Ecco la mia compagna d’avventura, SuperGuenda!”; l’ex gieffina – entrata quest’anno al Gf per chiarire tutto con Francesca De André – le ha dedicato delle belle frasi: “Noi ci amiamo tanto”; “Io e la mia signorina stiamo bene insieme”. L’ha presentata così ai suoi follower: “Vi vogliamo far vedere una persona importante. Quanto mi è mancata il mio amore!”.

