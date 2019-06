Grande Fratello, Gaetano Arena torna a tuonare contro Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte: altro duro attacco

Gaetano Arena torna a tuonare contro i suoi ex compagni d’avventura al Grande Fratello. Nel mirino del giovane sono finiti ancora una volta il bolognese Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte, ragazza a cui si è avvicinato nella Casa più spiata d’Italia senza che però il rapporto abbia avuto un seguito fuori da Cinecittà. Rapporto che invece, per la Piamonte, è scoccato con Gianmarco. I due, dalle ultime indiscrezioni e dagli ultimi indizi social, pare che abbiano avviato una frequentazione (non è tutt’ora chiaro se sia amichevole o se ci sia qualcosa in più). Proprio su tale situazione Arena ha detto di nuovo la sua nelle scorse ore, dopo quanto già esternato pochi giorni fa.

Erica e Gianmarco? “Aberrante”

Gaetano nella giornata odierna ha aperto alle ormai celebri domande sulle Instagram Stories e puntuale come un orologio svizzero è giunto chi gli ha chiesto un pensiero su Gianmarco ed Erica. La sua risposta è stata tanto breve quanto chiara: “Aberrante”. Non ha dunque cambiato per nulla idea sui suoi ex compagni d’avventura nel reality. “Adesso esci e fai la storiella con uno con cui in Casa non hai avuto assolutamente nulla? È palesemente una mossa mediatica per ottenere attenzioni e tutto questo per me è aberrante”, commentava pochi giorni fa.

Gaetano Arena ed Erica Piamonte: il botta e risposta a Grande Fratello concluso

“Erica parlava tanto di voler chiarire con me, ma se cerchi chiarezza la cerchi con me o andando in giro? Di conseguenza non ha voluto il chiarimento, nonostante la possibilità, e ha voluto stare in giro a fare boh…”, ha affermato, sempre qualche giorno fa, Gaetano. Le sue parole sono giunte dopo quelle della Piamonte che ha dichiarato che con Arena la storia “non è mai iniziata e quindi non si può neanche dire che sia finita”. La ragazza ha inoltre detto che una volta uscita dalla Casa ha visto alcuni video di Arena che non le sono proprio piaciuti.