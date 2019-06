Erica e Gaetano, è finita dopo il Gf: “Scoperto troppe cose”, l’ex gieffina si sfoga

Gaetano Arena e Erica Piamonte, dopo il Grande Fratello la storia non è decollata

Tutti si domandano cosa ne sarà di Erica e Gaetano dopo il Gf, ma a fare chiarezza oggi è stata proprio la Piamonte. La giovane ha fatto una diretta su Instagram per chiacchierare un po’ con i fan. Le sono arrivate domande di ogni genere, ma soprattutto su quattro ex gieffini. Su Daniele e Martina, Gaetano Arena e Gianmarco Onestini. Qualcuno pensa che Erica non si sia comportata bene con Martina, ma lei ha chiesto più volte perché senza riuscire a capirlo (né le è stato spiegato). Per quanto riguarda Daniele, Erica ha detto di volergli bene e quindi tutte le divergenze che ci sono state nella Casa sembrano essere acqua passata. Ma passiamo agli altri due, con cui il clima si sta scaldando in questi ultimi giorni! Gaetano e Erica al Gf hanno avuto un avvicinamento. Si sono piaciuti, c’è stato qualche bacio e la speranza che la conoscenza potesse proseguire fuori dalla Casa.

Erica Piamonte parla di Gaetano dopo il Gf: “Non è mai iniziata, qualcosa non mi torna”

Almeno Gaetano lo sperava, non faceva altro che postare messaggi per Erica dopo essere stato eliminato. A quanto pare, uscita dalla Casa, la Piamonte ha visto cose che non le sono piaciute. Nella diretta, infatti, ha prima precisato questo: “Con Gaetano non è mai iniziata e quindi non si può neanche dire che sia finita”. Poi ha spiegato per filo e per segno cosa sta succedendo: “Vi dico la sincera verità. Ho riguardato i video quando sono uscita, la roba che ha detto Gaetano non mi è piaciuta, non mi interessa se era prima, dopo o durante. Se devo iniziare un rapporto che sia bello dall’inizio alla fine. Non voglio un rapporto né di amicizia né di amore che inizia male. Se c’è qualcosa che non mi torna, non inizio […] Mi sono rotta di essere troppo buona. Mi sono rotta di perdonare chi non merita di essere perdonato, in generale. Questo è quanto”.

Erica e Gaetano, è tutto finito ma lei chiarisce: “Non fingevo”

Insomma non c’è nulla da fare. La coppia Gaetano Arena e Erica Piamonte pare non si formerà mai. Tuttavia, l’avvicinamento che c’è stato nella Casa non era affatto finzione. Erica ha voluto chiarire questo punto: “No, non fingevo. In Casa era iniziato qualcosa che non era un fidanzamento. Non scherziamo. Da iniziare un qualcosa a dire vi siete lasciati… Io so cosa vuol dire stare insieme a una persona. Non abbiamo fatto niente oltre a un bacio”. Che la fine della loro conoscenza sia dovuta anche al bacio con Gianmarco Onestini? Eh sì, i due sono insieme al momento, ma Erica ha detto di voler rispondere domani alle domande su Gianmarco.

Gf, Erica e Gaetano non si frequentano più: lo sfogo di lei

Dopo la diretta, comunque, c’è stato un nuovo sfogo di Erica Piamonte su Instagram. Sempre tra le stories, ha postato questo messaggio: “Alle persone che mi hanno vista diversa nella diretta vorrei dire che in effetti sono stata e sto ancora di me..a perché ho scoperto troppe cose una volta uscita, e lo sapete tutti! Sono delusa sì e mi sono sentita una cre..na per non essermi accorta di niente! E vi stupite che mi girano? Buona sì ma fessa no!”.