Gianmarco e Erica stanno insieme? Bacio a sorpresa: Luca commenta, fan in delirio

Gianmarco e Erica stanno insieme dopo il Gf? I due spiazzano tutti con un bacio a sorpresa!

Gianmarco Onestini e Erica Piamonte stanno insieme dopo il Grande Fratello? I due hanno spiazzato tutti postando un video con bacio a sorpresa su Instagram! Tutto è successo un’ora fa, quando il fratello di Luca Onestini ha postato sul suo profilo un video divertente insieme a colei che al Gf 16 era una sua amica. Gianmarco e Erica al Gf infatti hanno sempre avuto un bellissimo rapporto, si chiamavano fratello e sorella ma forse qualcosa è cambiato da quando si sono spenti i riflettori di Cinecittà. Nel video i due ballano insieme, hanno preparato i passi come anche l’entrata in scena. Che fosse studiato anche il finale col bacio? Gianmarco e Erica si sono baciati, proprio così! In quel momento però l’inquadratura si allarga e fugge verso l’orizzonte, quindi il bacio si intravede soltanto e potrebbe essere un semplice bacio a stampo a conclusione di un videoclip musicale che hanno ideato insieme. Tutto può essere, insomma!

Gianmarco e Erica fidanzati? I commenti di Luca e Ivana, i fan al settimo cielo!

Sotto al video col bacio di Gianmarco e Erica è arrivato puntualissimo il commento di Luca Onestini, che si è limitato a scrivere un simpatico “Biricchini!”. Questo ovviamente ha scatenato ulteriormente i fan, secondo alcuni infatti Luca saprebbe qualcosa di più (nel caso, ovviamente, sarebbe vero). Anche Ivana Mrazova ha commentato, così: “Sempre sul pizzu”. Oltre a tanti fai che si domandano se sia nata una nuova coppia e se Gianmarco e Erica stanno insieme davvero, c’è anche chi è certo sia scoccata la scintilla! Tra i tantissimi commenti giunti sotto al video, infatti, si leggono anche questi: “No vabbè, io lo sapevo che finivate così… vi amo follemente”, “Ma quanto siete belli?? lo sapevo! Vi adorooooo”, “Lo sapevooooooo….siete stupendi”, “Raga che ship…Pellicano e Bebecita”, “Ohhh che belli finalmente insieme lo sapevo” e moltissimi altri simili.

Gf, Gianmarco e Erica bacio: è nata una coppia o era solo un gioco?

Anche Erica ha lasciato questo commento sotto al video: “Adoro! Le vere risate #loamo #positivevibes”, incurante dei tantissimi che stanno già parlando di nuova coppia. Per il momento dunque Gianmarco Onestini e Erica Piamonte non sono intervenuti sull’argomento. Hanno postato il video, si sono divertiti e chissà come stanno reagendo a questi tantissimi commenti. Decideranno di dare una risposta ai tanti punti interrogativi sorti dopo questo bacio? Potrebbero anche giocarci su, oppure dare per scontato che si veda sia solo un video divertente o, al contrario, che si veda che stanno insieme dopo il Grande Fratello… Se ne farà una ragione Gaetano Arena nel caso, visto che stava aspettando Erica fuori dalla Casa.