Gaetano e Erica, dopo il Gf lui si sbilancia: gesto inaspettato su Instagram

Grande Fratello, Gaetano Arena continua a pensare a Erica Piamonte: la sta aspettando?

Gaetano Arena e Erica Piamonte si sono avvicinati molto nelle ultime settimane del Grande Fratello 2019. Poi c’è stato un distacco, con tanto di richiamo in pubblico da parte di Barbara d’Urso a Gaetano per delle esternazioni su Erica. Tutto è passato nel giro di poco tempo, Erica e Gaetano erano tornati vicinissimi prima che lui venisse eliminato. Poi si sono dovuti separare, ma cosa succederà dopo il Gf? Pare che l’ex gieffino non smetta di pensare a chi ha lasciato nella Casa e i suoi ultimi gesti hanno davvero sorpreso i fan. Oggi sul suo profilo Instagram è arrivata una dolce e bella dedica per Erica Piamonte… Avrà voluto darle solo sostegno in questa settimana di nomination oppure c’è altro sotto?

Gaetano Arena e Erica Piamonte, la dedica inaspettata su Instagram: “Mi manchi”

Non è la prima volta che Gaetano fa un gesto simile, per cui possiamo escludere che lo abbia fatto solo perché Erica è in nomination. Allo stesso tempo è difficile credere che la stia aspettando fuori, visto che diceva di non provare un trasporto per Erica se non a livello fisico. Difficile, ma non impossibile. Veniamo al dunque, in cosa consiste questo gesto? Gaetano ha pubblicato tra le stories un breve video in cui ci sono immagini di lui e Erica che si scambiano coccole e baci. Sotto al video si legge: “Miss u”, ovvero “Mi manchi”. E non solo, perché a fare da sottofondo c’è la bellissima canzone Il Regalo Più Grande di Tiziano Ferro. Un gesto abbastanza forte considerando il testo del brano che ha scelto, non trovate? Chissà se Barbara deciderà di mostrare tutto questo a Erica, lunedì prossimo…

Gf, a Gaetano piace davvero Erica? Lui si sbilancia su Instagram

Come vi abbiamo anticipato poc’anzi, già qualche giorno fa Gaetano ha postato una dolce e particolare dedica per Erica. Con una foto in cui si abbracciano, aveva scritto: “Sii forte. Manchi macchia d’inchiostro”, e un cuoricino al centro della loro foto. Che faccia sul serio il bel Gaetano del Gf? Oppure si trasformerà tutto in una bella amicizia, nella vita reale? Lo scopriremo solo quando anche Erica uscirà dalla Casa del Grande Fratello, forse già la settimana prossima visto che è in nomination. Ma siamo certi che Gaetano aspetterebbe volentieri una settimana in più, pur di vedere la bella Erica in finale al Gf 2019!