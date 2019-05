Gf Gaetano e Erica, lui dopo il bacio: “Non sono coinvolto”, lei reagisce così

News Grande Fratello, Gaetano e Erica: dopo il bacio è già finita?

Gaetano e Erica al Grande Fratello si sono avvicinati molto negli ultimi giorni. Quello che sembrava essere solo un gioco, è diventato realtà. I due infatti hanno sempre scherzato molto e si sono provocati a vicenda, ma in questa settimana c’è stato anche un bacio. Molti hanno pensato che poteva nascere qualcosa, ma le ultime news su Gaetano e Erica rivelano tutt’altro. Già in una occasione lui aveva detto di non essere coinvolto mentalmente, poi ha ribadito la cosa in questi giorni parlando con altri inquilini. Nonostante ciò, pare che l’attrazione sia comunque forte abbastanza da portarli a scambiarsi baci e abbracci prima di addormentarsi. Solo coccole, e qualche bacio probabilmente? Per ora è ciò che è emerso. Alcuni concorrenti hanno fatto notare a Gaetano che Erica potrebbe rimanerci male scoprendo che il suo non è un reale coinvolgimento.

Grande Fratello, Gaetano parla con Erica: “Devo farti un discorso”

Fatto tesoro di questi consigli, Gaetano oggi pomeriggio ha preso in disparte Erica per chiarire con lei alcuni concetti. Ha esordito così: “Stanotte e stamattina ci ho pensato, è giusto che io ti faccia un discorso del genere. Tra noi due c’è un feeling, giusto? Sennò determinate cose non succedevano. Quindi io devo farti questo discorso. Sicuramente tu stanotte saresti rimasta a dormire con me…”. Erica lo ha subito fermato perché stanotte lui le ha già spiegato il suo punto di vista e lei lo ha recepito molto bene. Ma Gaetano, che ha anche pensato di abbandonare il Gf, ha comunque precisato di nuovo: “Se ho un rapporto di amicizia con una persona non ho problemi a dormirci. Dal momento che c’è qualcosa in più faccio più fatica, perché penso che dormire insieme a una persona sia più intimo di farci qualcosa”. Gaetano ha spiegato a Erica che ha voluto chiarire questo aspetto perché non vorrebbe essere frainteso e non vorrebbe ferirla in alcun modo.

Gaetano e Erica, nascerà la coppia oppure no?

Difatti poi ha detto: “So che da parte tua c’è qualcosa di più, ma io al momento non sono preso mentalmente. Io voglio innamorarmi ma è molto difficile ora, il mio interesse per te può crescere ma può anche essere che rimane così”. Erica ha negato di essersi innamorata, in più ha rassicurato Gaetano del fatto che non è preoccupata e che vive giorno per giorno. Lui ha terminato così: “Volevo solo chiarire perché non voglio che qualcuno pensi che ti sto usando, qua è tutto diverso e dobbiamo viverci nel quotidiano”. Erica e Gaetano al Gf si riscopriranno oppure rimarranno solo amici? Non dimentichiamo che aveva già ben chiaro di non essere coinvolto…

Gaetano e Erica al Gf, lui ammette di non essere coinvolto: la reazione di lei

Durante il discorso con Gaetano, Erica sembrava tranquilla e le veniva un po’ da sorridere. Dopo però si è sfogata con Martina e sembrava essere dispiaciuta, e anche un po’ arrabbiata. Ha anche chiesto alle sue confidenti di non dire a nessuno che lei parla di lui. A Guendalina Canessa ha raccontato il momento in cui lui le ha chiesto di parlare: “Lui dal nulla si alza, mi dice Erica ti devo parlare. Dal nulla. Mi sono passate mille cose davanti, mi sono chiesta di cosa dovesse parlarmi. O mi devi fare una dichiarazione d’amore ma non credo. Oppure mi devi dire che abbiamo sbagliato ieri sera, magari tutta quell’attrazione non c’è. Ma se non c’era in quel letto mi devi dire dov’è, ci siamo trattenuti in tutte le maniere. Io cascavo dalle nuvole”. A questo punto, ha riportato le parole che le ha detto Gaetano e ha specificato di non essersela presa per il non aver dormito con lui. E ancora: “Te mi stai facendo passare come quella più presa? Sulla base di che cosa? Ieri sera eravamo insieme a fare le stesse cose. Te mi cerchi più di quanto lo faccia io, non ti ho fatto nessuna dichiarazione. Mi ha detto che l’attrazione fisica è di più di quella mentale, ma all’inizio ci sta”. Ha ammesso di non capire il perché del discorso: “Vuoi passare come il 22enne che ha conquistato la 30enne? Il fatto che mi piaci non vuol dire che io sono persa. Perché pensi che io sono più presa? Perché mi vieni a dire che non vuoi che ci rimango male?”. Insomma, Erica è convinta che con Gaetano non sia solo una cosa fisica e che lui neghi tutto per un motivo preciso.