Taylor Mega e Erica Piamonte insieme dopo il Gf: “Ecco perché ho scelto lei”

Taylor Mega e Erica Piamonte sempre più unite: dopo il Grande Fratello le due sono inseparabili

Al Grande Fratello 2019 è nata una splendida amicizia: Taylor Mega e Erica Piamonte si sono riviste dopo la fine del reality show. Le due sono insieme in questi giorni e tra una avventura e l’altra si godono un po’ di relax in spiaggia. Non senza essere paparazzate, come ha documentato Taylor sul suo profilo Instagram. E poi si avventurano lanciandosi nel vuoto (ovviamente non da sole) e trascorrono serate divertenti a cena. Tra loro è nata una bella amicizia durante la settimana in cui la Mega è stata ospite al Gf 16 e prima che Erica uscisse dalla porta rossa, Taylor ha parlato spesso di lei dicendo anche che la stava aspettando. Promessa mantenuta, dunque, dato che in pochi giorni hanno trovato il tempo di rivedersi.

Taylor Mega parla di Erica: “A lei interessa solo stare bene con me”

A dire il vero, c’è ancora chi spera che tra Erica Piamonte e Taylor Mega ci sia altro e non solo amicizia, ma per il momento (forse) si dovrà rinunciare a risvolti amorosi fra le due. Erica infatti sembra essere vicina a Gianmarco, anche questa è stata una sorpresa! Intanto i fan hanno chiesto a Taylor come mai ha scelto proprio Erica tra i tanti concorrenti per costruire un rapporto vero e duraturo fuori dalla Casa. Questa è stata la sua risposta: “Perché è genuina. È fuori da tutte le dinamiche del mio mondo… Non ha doppi fini… È una ventata di aria fresca. Purtroppo le persone si avvicinano a me solo perché vogliono qualcosa in cambio, dal tag, ai viaggi di lusso, al se..o, ai soldi, alla fama. A lei interessa solo di stare bene con me”, e un bel cuore rosso per terminare il suo pensiero.

Taylor e Erica insieme, dopo il Gf prosegue l’amicizia fra le due

Che fra loro fosse nata una bella intesa era chiaro. Di sicuro Erica ha sentito di potersi fidare di Taylor esattamente come Taylor ha sentito di potersi fidare di Erica. C’è invece qualcuno da cui la Piamonte ha deciso di prendere le distanze, ovvero Gaetano. Quest’ultimo è intervenuto dopo le dichiarazioni di Erica e non ha perso occasione di attaccare lei e Gianmarco.