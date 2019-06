Gaetano Arena si scaglia contro Erica e Gianmarco, duro attacco: “Adesso parlo io”

Grande Fratello, scontro tra Gaetano e Erica dopo la fine del reality show

Gaetano Arena ha risposto oggi alle dichiarazioni di Erica Piamonte sulla loro frequentazione o non frequentazione. Che fra i due tutto si sia interrotto con la fine del Grande Fratello è ormai chiaro. Lui sembrava propenso a iniziare una conoscenza seria, almeno così lasciava intendere pubblicando spesso messaggi diretti a Erica mentre lei era nella Casa. Quando tutto è finito, però, fra i due non c’è stato nessun avvicinamento e questo ha spinto i fan a domandare spesso cosa stesse succedendo. Una paio di giorni fa è stata Erica a chiarire una volta per tutte che fra lei e Gaetano non è mai iniziata una storia, dopo il Gf 16. Per cui non era opportuno chiedere se si fossero lasciati, visto che non è mai iniziato nulla.

Gaetano Arena risponde a Erica Piamonte: “Mi sono state dette frasi importanti”

A distanza di due giorni dallo sfogo di Erica, è arrivata la versione dei fatti di Gaetano. Con delle Instagram stories, l’ex gieffino ha precisato: “Adesso parlo io. Ricordate la storia dei fiumi? Io avevo detto che se qualcosa non fa per me, con me non c’è futuro. Quindi di cosa vi stupite delle rivelazioni della diretta di Erica? Non è stato detto assolutamente nulla di nuovo”. In effetti lui aveva lasciato intendere qualcosina, pur non parlando apertamente. Poi ha proseguito: “Dice che non ci siamo mai frequentati? Tutta Italia ha visto come eravamo, mi sono state dette frasi importanti da parte sua. Quando sono uscito ha fatto due co…oni tanti parlando di me mentre io non c’ero”. C’è da dire, però, che Erica intendeva dire, almeno così è sembrato, che non ci sia stata una frequentazione nella vita reale e non al Grande Fratello.

Erica e Gianmarco insieme, parla Gaetano: “Mossa mediatica”

Anche perché, non dimentichiamo, che nella Casa Gaetano stesso aveva parlato di sola attrazione fisica. Magari sarà scattato altro in seguito, è possibile, ma una volta fuori da Cinecittà Erica pare abbia visto dei video che non le sono piaciuti. Da questo è nata la decisione di non proseguire la conoscenza. Cosa che invece sta succedendo con Gianmarco Onestini ed è anche di lui che Gaetano ha parlato poco dopo: “Adesso esci e fai la storiella con uno con cui in Casa non hai avuto assolutamente nulla? È palesemente una mossa mediatica per ottenere attenzioni e tutto questo per me è aberrante. Erica parlava tanto di voler chiarire con me, ma se cerchi chiarezza la cerchi con me o andando in giro? Di conseguenza non ha voluto il chiarimento, nonostante la possibilità, e ha voluto stare in giro a fare boh…”.

Gaetano contro Gianmarco, duro attacco su Instagram: “Fatti una personalità”

Facendosi una messa risata, poi, ha avuto un messaggio anche per Gianmarco: “Parlando invece di una persona di cui non faccio il nome, ho solo da dirti che sei un co…one ipocrita e ricorda che di Gianluca Vacchi ne esiste uno solo. Fatti una personalità”. Non avrà fatto il suo nome, ma dato che ha parlato di lui in questo sfogo e dato che Gianmarco ha fatto un balletto con Erica (con bacio finale), il riferimento ci sembra piuttosto chiaro.