Cristian e Michael: “Mi viene l’ansia, il mio fidanzato? Bella domanda”

Michael e Cristian ancora amici? Parla il cantante

Cristian Imparato e Michael Terlizzi hanno un bel rapporto anche fuori dalla Casa del Grande Fratello: i due si sentono spesso, come ha fatto sapere il cantante tramite una Instagram story. Ha trovato un vero amico, anche se le loro telefonate non sono sempre all’insegna della spensieratezza… quando parlano gli viene l’ansia! Il Gf ha permesso a Cristian di farsi conoscere da un numero maggiore di persone, molte delle quali si sono innamorate anche della sua voce: poche ore fa ha lanciato il suo singolo dell’estate Balliamo insieme e ha ricevuto una miriade di complimenti social.

La verità su Michael Terlizzi

A chi su Instagram gli ha chiesto se è nata davvero un’amicizia con il modello, Cristian ha risposto così: “Michael, rispondi tu! In che rapporti siamo rimasti? Ragazzi, mi viene l’ansia quando mi chiama, questo ve lo posso garantire. No, comunque gli voglio bene e lui lo sa. Vero, Mike?”. Cristian ha confessato che è in buoni rapporti con lui, Ambra, Kikò e Martina… con Daniele Dal Moro no? Quest’ultimo, recentemente, ha pubblicato un messaggio probabilmente riferito anche al cantante!

Cristian e Davide stanno davvero insieme?

Qualcuno gli ha chiesto se si è fidanzato davvero con Davide e ha risposto in questo modo: “Bella domanda… me lo sto chiedendo pure io”; ha poi speso delle parole in più su di lui, spiegando il motivo per cui non sono quasi mai insieme: “Davide è un ragazzo molto riservato, molto introverso, è una bellissima persona”. Ha infine parlato di com’è cambiata la sua vita dopo il Grande Fratello: “Ora è molto più piena: sono tornato a fare musica, a rivivere i miei, gli amici. Sono molto contento, anche perché ho ritrovato delle amicizie nate dentro la Casa”.