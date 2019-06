Daniele Dal Moro contro i concorrenti del Gf: “Basta a vedere quei video!”

Grande Fratello news, Daniele Dal Moro ha qualcosa da dire ai suoi ex coinquilini

Daniele Dal Moro è sereno e non nutre rancore nei confronti di quegli ex concorrenti del Grande Fratello che lo hanno criticato all’interno della Casa. Quell’esperienza è finita da un pezzo e non avrebbe nessun problema a frequentare tutti, come ha fatto ben intendere con la sua ultima storia di Instagram. Daniele del Gf non si capacita del fatto che alcuni ex gieffini non si parlino dopo aver visto dei video una volta usciti dalla Casa… secondo lui sarebbe meglio andare tutti d’amore e d’accordo. Accantonata per un momento la questione “Martina Nasoni“, Daniele Dal Moro ha voluto parlare di quelli che un tempo erano i suoi coinquilini e ha dato loro un consiglio preciso. Che sicuramente non seguiranno.

Il consiglio di Daniele ai concorrenti del Gf

Daniele Dal Moro era stato infastidito da una domanda di una fan su Martina, ma oggi è più sereno ed è in vena di consigli: “Ragazzi, comunque tutti i nostri compagni di percorso che hanno litigato, non si parlano, ma sti c…i! Ma cosa litigate per questa roba? Non state lì a vedere il video, vivete nell’amore”. Daniele è ritornato alla vita di tutti i giorni ed è felice per le buone abitudini che ha subito ripreso: “Potersi allenare credo sia una fortuna. Credo che faccia bene al fisico, alla testa e al cuore. Chi è costate ha risultati. Chi si impegna migliora. Chi ci crede verrà ripagato. Chi ha pazienza ha capito il trucco!”.

Martina e Daniele, a quando il prossimo incontro?

Martina del Grande Fratello ha invece scritto questo messaggio: “Ti guarderanno dall’alto al basso credendosi più grandi di te. Tu alzati in piedi, lentamente, sorridendo e ricorda loro che eri solo seduto”. E ora tutti si chiedono: quando si rivedranno la prossima volta?