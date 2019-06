Daniele Dal Moro infastidito da una domanda su Martina: nessuna storia?

Martina e Daniele dopo Grande Fratello, lui infastidito dalle domande dai fan

Dai, lo abbiamo capito tutti ormai: a Daniele Dal Moro dà tremendamente fastidio quando gli chiedono se si è fidanzato con Martina Nasoni. Guai a nominarla! Si arrabbia sempre quando gli domandando cos’è successo tra di loro dopo il Grande Fratello (curiosità che sorge spontanea nel momento in cui si sono “vissuti” all’interno di un reality show) e se sta “sfruttando” solo la popolarità della ragazza. Domande che gli fanno cadere le braccia! Anche se sarebbe arrivata l’ora di chiarire cosa c’è fra lui e Martina. Alla fine non gli costa nulla farlo, invece di arrabbiarsi inutilmente.

Gf ultime notizie, Daniele Dal Moro dice basta!

Ha perso la pazienza a Roma e adesso è stato irritato a Verona a causa di una domanda di una sua sostenitrice, come ha raccontato lui stesso attraverso una Instagram story: “Mi ferma una signora e il mood è questo: ‘Ciao, Daniele! Sei il numero uno, sei un grande! Ma posso farti una domanda: tu e Martina state insieme?’. Io le ho risposto: ‘Non voleva l’autografo, scusi?'”. Adesso si lamenta pure per le domande fatte durante le sue dirette: “Anche se vi giuro che io le farei volentieri per voi, per ridere un po’ insieme, ma poi mi si ritorce contro. Un po’ come quando faccio le storie. Sapete… dopo un po’ ti fan passare la voglia!”.

Daniele e Martina news: non ci sarà mai una storia d’amore?

Invece di continuare a essere ambigui, sarebbe bello se Martina e Daniele del Gf chiarissero il loro rapporto; certo, non è la notizia più importante del mondo, ma i fan sarebbero certamente più felici. A loro – a quelli che non gli chiedono nulla sul suo rapporto con Martina – Daniele ha dedicato questo messaggio: “Ragazzi, volevo dirvi grazie perché mi sostenete tutti i giorni da quando ero nella Casa del Gf; grazie a tutti voi che mi mandate sempre messaggi bellissimi e penso che alcune volte non me li merito perché io, in fin dei conti, ho fatto solo un programma televisivo. Molti di voi avrebbero fatto lo stesso”. Se c’è un grande punto di domanda sulla “relazione” di Daniele e Martina, sono invece sempre alla luce del sole i “movimenti” di Francesca De André e Gennaro Lillio!