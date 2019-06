Gennaro e Francesca convivenza dopo Gf, lui si sbilancia: “Stupenda”

Grande Fratello news: Gennaro e Francesca vanno a convivere davvero?

Procede a gonfie vele la relazione di Francesca e Gennaro del Grande Fratello. In pochi hanno scommesso su di loro, eppure stanno ancora insieme. Chissà fino a quando… I fan sono curiosi di scoprire i loro progetti futuri: ci sarà anche una convivenza? Hanno posto questa domanda a Gennaro Lillio che, attraverso una Instagram story, ha fatto ben intendere che potrebbe anche pensare di vivere assieme alla sua nuova fidanzata, visto che, dopo l’avventura in Tv, si è dimostrata una persona totalmente diversa. Non solo non sono emersi gli stessi difetti che aveva al Gf 16, ma è spesso lei a placare il suo nervosismo.

Gennaro Lillio e Francesca De André: le parole inaspettate del modello

Mentre sta succedendo di tutto e di più tra Francesca De André e Maria Monsè, Gennaro Lillio ha deciso di rivelare come sta procedendo la sua love story: “Francesca, fuori dalla Casa, è una donna stupenda, dolcissima. Usciti dalla Casa, ha ripreso la sua vita con tranquillità e serenità, anzi non vi nego che ogni tanto è lei che deve sopportare e calmare me. Il nostro rapporto va benissimo: siamo stati tanto tempo assieme e ora ci rivedremo giovedì. Lei sarà a Napoli da me!”. Non lo ha detto esplicitamente, ma pare proprio che ci siano tutti i presupposti per andare a convivere… forse a Napoli?

Ultime notizie Gf, Gennaro parla di Martina: la confessione sulla vittoria

Negli ultimi giorni Gennaro ha parlato anche di una grande sorpresa che riguarda la sua vita e ora ha confessato con quali ex concorrenti è rimasto in contatto: “Ultimamente ho sentito Daniele e Gaetano. Oltre a loro, uscito fuori dalla Casa, non ho sentito più nessuno”. Ha poi speso delle parole su Martina Nasoni (che sta conoscendo meglio Daniele Dal Moro): “Beh, a chi non avrebbe fatto piacere vincere? Però sono felicissimo che l’abbia vinto Martina perché ha una bella storia alle spalle, è una ragazza umile, famiglia per bene. Con il montepremi potrà finalmente continuare gli studi iscrivendosi all’Accademia di Bologna”.