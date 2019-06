Francesca De André: scoppia la guerra con Maria Monsè

Perché Francesca De André e Maria Monsè hanno litigato

Non c’è pace per Francesca De André. Finito il Grande Fratello 16 – dove è stata la concorrente più discussa – la nipote di Fabrizio De André deve fare ora i conti con Maria Monsè. Che non ha digerito alcune critiche arrivate proprio dalla nuova fidanzata di Gennaro Lillio. Come raccontato da Maria al settimanale Nuovo Tv, la De Andrè ha avuto da ridire sul fisico dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip. In particolare Francesca non ha apprezzato i recenti comportamenti della collega – entrambe sono da anni opinioniste di Barbara d’Urso – che sui social network si mostra sempre sensuale all’età di 45 anni. Parole che hanno ferito parecchio Maria, che ha prontamente risposto per le rime a Francesca.

La replica di Maria Monsè a Francesca De André

“Durante una puntata di Pomeriggio 5 la De André non ha perso tempo per offendermi, come è solita fare con tutti. Mi ha detto che sono patetica e che io a “una certa età” non posso mostrarmi scollata. Ha persino detto che dovrei vergognarmi! Perché il mio décolleté non è affatto bello e fa una piega decisamente antiestetica sotto”, ha spiegato Maria Monsè alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “A 45 anni io sono decisamente meglio di lei, che di anni ne ha soltanto 29. Sono rimasta colpita dal suo décolleté, che è piuttosto cadente pur essendo Francesca più giovane di me di un bel po’”, ha aggiunto l’ex ragazza di Non è la Rai.

Francesca De André a Miami senza Gennaro Lillio

Come reagirà Francesca all’attacco di Maria Monsè? In questi giorni la De André e a Miami, per una vacanza di relax e divertimento con alcune amiche. Accanto alla giovane non c’è il neo fidanzato Gennaro Lillio, rimasto in Italia per sbrigare delle questioni di lavoro.