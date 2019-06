Gennaro Lillio e Francesca De André: news dopo il Grande Fratello

In barba alle critiche e malelingue, continua la love story tra Francesca De André e Gennaro Lillio. Gli ex protagonisti del Grande Fratello 16 trascorrono parecchio tempo insieme e si dividono solo per gli impegni di lavoro. Fuori dalla Casa di Cinecittà il napoletano ha trovato una Francesca diversa, decisamente migliore di quella che si è vista davanti alle telecamere. E il modello lo ha voluto sottolineare in un’intervista concessa al settimanale Vero, nella quale ha difeso gli atteggiamenti della De André all’interno del reality show. Atteggiamenti e comportamenti piuttosto aggressivi e discutibili, che hanno reso la nipote di Fabrizio De André una delle concorrenti più criticate di questa edizioni. Ma è stata la stessa Francesca ad ammettere che sono stati i vari avvenimenti di questi mesi- prima la diffida del padre Cristiano De André, poi il tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini – a renderla piuttosto fragile e vulnerabile.

Gennaro Lillio è felice accanto a Francesca De André

“Mentre ci trovavamo nella Casa, ogni lunedì a Francesca veniva puntato il dito contro. Ha vissuto un’esperienza di forte stress, è sempre stata criticata, messa sotto accusa. Ha addirittura ricevuto una diffida da suo padre, ha subito un tradimento…tutte esperienze forti che hanno fatto sì che uscissero fuori atteggiamenti irascibili, tutte cose che non voglio giustificare, visto che non sono stati belli, ma che comunque possono essere comprensibili”, ha dichiarato Gennaro Lillio. Terminato il Grande Fratello, il 26enne ha scoperto una Francesca ben diversa, molto più calma è tranquilla. “Una persona completamente diversa, anche più bella! Per questo sono sempre più convinto che quello che è emerso in tv di lei sia legato al forte stress che stava vivendo in quei giorni”.

Gennaro Lillio perdona Francesca De André

“Anche se trovo che abbia avuto un comportamento inaccettabile, mi sento di perdonarla perché voglio credere che Francesca, fuori dal contesto del reality televisivo, possa esprimere ben altre qualità. Insomma, posso assicurarvi che lei non è assolutamente quella persona che si è vista in tre o quattro vicende successe durante il programma”, ha garantito Gennaro Lillio. Tra queste vicende non si può dimenticare la lite furiosa tra Francesca e Gennaro, dove sono volati piatti e parole grosse… Ma oggi è tutta acqua passata e i due sono più che mai felici insieme!