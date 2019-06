Gennaro Lillio vola alto dopo il Gf 2019: l’annuncio a sorpresa

Grande Fratello Gennaro Lillio, critiche e complimenti dopo la fine del reality show

La fine del Grande Fratello ha portato a Gennaro Lillio tanta fortuna e molte soddisfazioni: fatta eccezione per il fidanzamento con Francesca De André, che non è andato giù a molti e che per alcuni gli ha persino pregiudicato la vittoria, il gieffino si è fatto conoscere per la sua simpatia, per la sua umiltà e anche per una storia difficile, tutti elementi che – come ben sapete – fanno presa sul pubblico. Non sono mancate ovviamente le critiche degli haters che il più delle volte scrivono a Gennaro di andare a lavorare dimenticando che Lillio non è stato senza far niente in tutti questi anni e soprattutto che è ancora oggi il volto di una pubblicità importantissima di un profumo di Dolce e Gabbana.

Gennaro Lillio, la risposta alle critiche e l’annuncio dell’apertura di un gran centro fitness

Come apprendiamo dalle sue storie, Gennaro ha voluto rispondere a queste critiche con i fatti, e cioè mostrando un locale di oltre 600 metri quadri in cui nascerà il suo nuovo centro fitness; si tratta senza dubbio di una bellissima idea che porterà molta fortuna e tante soddisfazioni al fidanzato di Francesca De André, visto che ormai è conosciuto molto come personal trainer e in parecchi, supponiamo, vorranno farsi seguire per raggiungere la forma fisica tanto desiderata.

Il futuro di Francesca e Gennaro dopo il Gf 2019

Prosegue intanto la storia d’amore tra Francesca e Gennaro, e lo fa a gonfie vele stando alle storie che entrambi pubblicano continuamente sul loro profilo Instagram, e alle dichiarazioni rilasciate di recente. Non sappiamo cosa riserverà loro il futuro; noi speriamo che vada tutto sempre meglio, anche perché, televisivamente parlando, ci piacerebbe vederli entrambi a Temptation Island Vip. Si realizzerà questo nostro sogno? Ovviamente vi terremo aggiornati!