Gennaro e Francesca, notte di passione dopo il Gf: la confessione dopo il reality

Gf, Gennaro e Francesca: le confessioni proibite

Oggi Gennaro Lillio e Francesca De André si sono fatti intervistare, diciamo così, durante il gioco Obbligo o Verità del Grande Fratello e siamo sicuri che faranno parlare parecchio di sé, come del resto è successo quando erano dentro la Casa e fuori succedeva l’impossibile (a lei soprattutto). Senza filtri, con il sorriso stampato sulla faccia e palesemente felici di stare assieme, i due fidanzatini non si sono risparmiati e hanno rivelato anche qualcosa di cui non pensavamo avrebbero parlato con così tanta facilità. A cosa facciamo riferimento? Il titolo parla chiaro.

Gennaro e Francesca, cos’è successo dopo il Grande Fratello?

A Gennaro è stato chiesto cosa avessero fatto dopo il Grande Fratello 16 e lui con un sorriso a trentadue denti e con lo sguardo vispo non ha esitato neanche un attimo a dire che “Ho fatto l’a…re con Francesca in una stanza d’hotel”. Dal video non sembra che i due stessero scherzando nonostante le risate; difatti la stessa Francesca ha poi sottilineato che “Non è vero che ero in albergo: ero a casa mia”, citando ovviamente l’espressione ormai celebre che lei stessa ha pronunciato quando ha visto le foto dell’ex Giorgio e di Rosy assieme. Tanta passione tra i due insomma, anche se – diciamocelo – non è che servivano queste dichiarazioni per intuirlo: Gennaro e Francesca sono sembrati affiatatissimi sin dai primi giorni di Gf, e forse sarebbe stato meglio se Francesca si fosse concentrata più su di lui che su tutto il resto.

Le altre dichiarazioni di Francesca De André

Quando parla d’altro infatti la De André, che comunque non si è mai risparmiata e non ha mai indossato maschere, finisce con l’esagerare: pensate soltanto alle parole che ha usato nei confronti di Taylor Mega sempre a Obbligo o Verità. Dite che la rivedremo da qualche altra parte per questo suo modo di fare? Secondo noi è scontato, o quasi. Per la felicità di tutti i suoi haters.