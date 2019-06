Martina e Daniele news: “Andateci piano con le belle parole”

Ultimi gossip Grande Fratello: come prosegue la relazione di Martina e Daniele?

Daniele e Martina continuano a restare sulla cresta del gossip! La loro relazione è sulla bocca di tutti. Per il momento nessuno dei due diretti interessati vuole parlare d’amore, ma i fan sono convinti che per loro sono in serbo solo dei momenti magnifici. Sarà davvero così? Daniele Dal Moro ribadisce sempre che ci sta andando coi piedi di piombo e anche l’ultimo messaggio ci permette di capire quanto cauto sia. Anche se qualche malpensante crede che, in realtà, Martina Nasoni non gli interessi poi tanto…

Daniele e Martina news: il ragazzo fa una precisazione importante sul suo rapporto con Martina

Queste sono state le ultime parole di Daniele Dal Moro su Instagram, dopo gli ultimi dubbi sulla sua storia nati solo ieri: “Andateci piano con le belle parole perché poi arriva il momento di dimostrarle”. I suoi follower gli hanno scritto: “Alle zie piacciono le dimostrazioni, le belle parole e basta le lasciamo suoi libri”; “Le parole le porta via il vento, i gesti e gli sguardi restano”; “Purtroppo la gente non sa pesare le parole, fai bene a fare certe precisazioni”; “Concordo, Daniele. Valgono molto di più i fatti delle parole! Continua a essere ciò che sei: un grande uomo pieno di buoni valori!”.

Martina e Daniele Gf 16: una vera storia d’amore?

Ma c’è davvero bisogno di precisare sempre che ci sta andando piano con Martina Nasoni? Lo avevamo già capito da quando erano concorrenti del Grande Fratello… Martina, invece, preferisce non proferire parola. Vive la sua frequentazione con Daniele con estrema naturalezza, senza stare per forza a sottolineare quello che ha intenzione di fare. Come si suol dire: se son rose fioriranno! Ci sono tutti i presupposti affinché possa sbocciare una favola d’amore?