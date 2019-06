Daniele e Martina, amore e gonfie vele? Messaggi inaspettati

Grande Fratello ultime notizie, la frequentazione di Martina e Daniele continua

Non sono pochi coloro che non credono al reale interesse di Daniele Dal Moro nei confronti di Martina Nasoni e il ragazzo si è trovato più volte a giustificarsi; adesso, però, vuol far parlare solo i fatti. Con Martina sta bene, non deve dimostrarlo in chissà quale modo. Non ha nessuna intenzione di avere una storia social (e infatti non pubblicano molti video e foto insieme), ma è certo che vuole approfondire la sua conoscenza con la vincitrice del Grande Fratello 16. Adesso hanno entrambi scritto dei messaggi su Instagram che non sono passati inosservati… i fan sono impazziti e si convincono sempre di più che possa esserci un futuro radioso per i due.

Daniele e Martina vicini ma distati: i messaggi pubblici della coppia del Grande Fratello

Martina Nasoni è stata messa in guardia da alcuni suoi follower, ma lei ha risposto che sa bene quello che sta facendo. Si può davvero parlare d’amore? È certo, comunque, che la loro frequentazione continua, anche se alcune volte si trovano lontani e uno degli ultimi messaggi di Martina su Instagram lo fa capire bene: “Dai, portamene un po’, bimbo. Secondo me gli manco ma non lo ammette”. Daniele Dal Moro ha invece scritto: “L’anima di una persona è nascosta nel suo sguardo, per questo abbiamo paura di farci guardare negli occhi”. Martina è una delle poche a leggere la sua anima?

Gf gossip, bellissimo momento per Martina Nasoni

Non solo. Martina ha anche pubblicato questa frase: "Non fatevi tentare da ciò che luccica, ma solo da ciò che illumina".