Francesca De André provoca su Instagram, i follower insorgono: “Zitta!”

Follower di Instagram contro Francesca De André: l’ex gieffina lancia nuove provocazioni

Come al solito Francesca De André ha pubblicato un post su Instagram che ha fatto infuriare i più. Una frase che non è piaciuta per nulla perché non coinciderebbe con la realtà, ma la De André non ha voluto rispondere a nessun commento negativo nei suoi confronti. Le basta provocare. Ha parlato del suo carattere, che non è proprio semplice da gestire: al Grande Fratello è stata infatti protagonista di litigi furibondi con Gennaro Lillio (che ha avuto diversi dubbi sul loro futuro insieme), Mila Suarez, Martina Nasoni, Michael Terlizzi e chi più ne ha più ne metta. Non è stato proprio un percorso all’insegna della pace universale, il suo.

Gf news, la frase di Francesca De André che ha fatto infuriare

Se, poche ore fa, aveva fatto scatenare i suoi follower per delle parole contro alcune persone del suo passato, adesso è stata questa la frase incriminata: “Avrò anche un carattere del c…o, ma il cuore che ho io, voi ve lo potete solo sognare”. Per non parlare poi di alcuni hashtag posti alla fine della frase: “#achigiudica #tantecarecose e #salutiacasa #chimiamamisegua #viamoancheio”. Reazioni decisamente diverse al feed di Instagram di Daniele Moro, che ha voluto condividere con tutti i suoi fan un momento speciale.

Ultime notizie Grande Fratello: rivolta social contro la De André

Gli attacchi a Francesca De André non sono tardati ad arrivare: “Per i tuoi gesti e per le tue parole eri da squalifica immediata”; “Ma quale cuore? Ti vanti da sola? I complimenti si ricevono”; “Tranquilla… te la canti e te la suoni!”; “Il carattere del c…o non ti autorizza a trattare male gli altri”; “Ma stai zitta! Non sei stufa di sparare solo min…ate? Ti descrivi sempre come quella che non sei”. Giudizi che le scivolano addosso, anche perché è felicissima col suo Gennaro; lo stesso vale per Kikò e Ambra (hanno avuto un incontro stupendo), che non vogliono più dar retta a chi li critica.