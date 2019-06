Daniele Dal Moro, dedica inaspettata alla sorella: risponde Martina Nasoni

Gossip Gf, Daniele e Martina: parole magnifiche e gesti importanti

Daniele del Grande Fratello ha fatto una bellissima dedica a sua sorella su Instagram. Per lei, ha sempre usato delle parole stupende all’interno della Casa più spiata d’Italia: ha confessato che è una persona speciale, che è stata al suo fianco nei momenti di difficoltà e che non smetterà mai di farle sentire tutto il suo affetto. Martina Nasoni ha conosciuto questa ragazza attraverso i racconti di Daniele Dal Moro: sa quanto è importante per lui e, quando si sono abbracciati al Gf 16, non è riuscita a trattenere le lacrime. Chissà se la considera già come una sua cognata… Un bel punto interrogativo!

La dedica di Daniele Dal Moro alla sorella

Da quello che sappiamo fino a questo momento, Daniele preferisce mantenere le distanze da Martina e non ha nessuna intenzione di dare un nome preciso al loro rapporto. Se sarà amore, si vedrà. Su Instagram, questa volta, non ha pubblicato nessuna foto con la vincitrice del Gf, ma con suo sorella, alla quale ha fatto questa dedica: “L’educazione è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie allo sviluppo che la figlia di un contadino può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un bambino nato in una famiglia povera il presidente di una grande nazione. Non ciò che ci viene dato, ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che abbiamo. La famiglia non è una cosa importante. È tutto. È il nostro futuro”.

I commenti di Martina Nasoni e Valentina Vignali

Martina Nasoni ha immediatamente commentato: “Amori”; non è mancata all’appello nemmeno Valentina Vignali (che ha spiegato quanti chili ha perso dopo il Gf) e Daniele le ha detto questo: “Amica mia”. La loro amicizia continua anche dopo la finale del reality show di Canale 5. Sta facendo tanto parlare anche l’ultima dichiarazione di Francesca De André: ha fatto nuovamente infuriare molti!