Daniele e Martina, lui mantiene le distanze? “La vita non è un film”

Grande Fratello news, Daniele e Martina lontani dal fidanzamento?

Sì, Martina e Daniele si stanno frequentando, ma questo non significa che si sono fidanzati. E sembra lontanissimo il giorno in cui entrambi prenderanno la decisione di essere a tutti gli effetti una coppia. Dai messaggi disseminati qua e là sui social network da Daniele Dal Moro si capisce proprio questo: non sembra realmente intenzionato a impegnarsi sentimentalmente… e anche all’interno della Casa del Grande Fratello era così. Non è quindi chissà quale sorpresa. I fan della quasi-coppia vogliono però sapere quali siano le reali intenzioni di Daniele, considerato che sono chiarissime quelle di Martina Nasoni: al Gf 16 non ha mai nascosto i sentimenti che nutriva per il ragazzone.

La strana frase di Daniele Dal Moro: con Martina Nasoni solo un’amicizia… forse!

Dopo quel bacio (innocente), Daniele e Martina sono comparsi nuovamente insieme in una storia Instagram pubblicata dalla vincitrice del Grande Fratello; foto commentata in questo modo: “Stranamente oggi è contento”. Da queste parole i sostenitori di entrambi hanno capito che si sono messi davvero insieme e hanno tempestato di messaggi d’auguri i due ex gieffini, ma le cose sono ben diverse, come ha fatto sapere Daniele attraverso una story: “Raga, la vita non è un film. Almeno per me!”. Un messaggio con cui mantiene le distanze da Martina? Magari la considera ancora un’amica.

Martina e Daniele inseparabili dopo il Gf

Molti hanno accusato Daniele di essersi avvicinato a Martina solo per convenienza e il giovane, giustamente, ha smentito ogni pettegolezzo di questo tipo sul suo conto. Bisogna dire, comunque, che non si è fidanzato con Martina e che trova piacevole la sua compagnia. A differenza di quando erano nella Casa, visto che, nell’ultimo periodo, la evitava di continuo! Oltre a questa pseudo-coppia (chissà se arriverà prima o poi una conferma), si sta parlando molto di Erica Piamonte e Taylor Mega: è nato un legame speciale tra le due!