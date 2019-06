Martina e Daniele, bacio sulla guancia e tanto divertimento di notte (Foto)

Daniele e Martina dopo il Gf 16: vicinissimi durante la festa dedicata agli ex gieffini

Daniele e Martina del Grande Fratello sono stati tra i protagonisti della festa dedicata a tutti i concorrenti dell’ultima edizione del reality show. Immancabile anche la presenza di Barbara d’Urso, che sa sempre bene come rendere interessante e super-chiacchierato il Gf. Da quello che emerge da Instagram (non mancano mai le stories), Martina e Daniele avrebbero passato tanto di quel tempo insieme da aver fatto credere agli altri invitati di essere diventati una coppia a tutti gli effetti. Sapete bene che, all’interno della Casa più spiata d’Italia, l’aitante giovanotto ha avuto sempre molteplici dubbi sulla “ragazza dal cuore di latta”. Ora è convinto di voler avviare una relazione con lei?

Grande Fratello gossip, il bacio (sulla guancia) di Martina Nasoni

Poche ore fa, Daniele ha confessato di aver dormito con Martina… l’inizio di una bella storia d’amore? Una confessione che ha fatto impazzire i fan! A questo si aggiunge il bacio (sulla guancia) che Martina Nasoni ha dato a Daniele Dal Moro durante l’evento di Villa Appia Antica, a Roma. Un bacio che non può passare inosservato. Daniele potrebbe aver deciso di voltare pagina: ha confessato di esser stato tradito, ma nessuno gli ha mai cancellato la voglia di innamorarsi ancora.

Gf news, cos’è successo durante l’evento di Villa Appia Antica?

Alla serata dedicata ai gieffini non sono mancati all’appello Erica e Gaetano: si è parlato molto di loro, si è diffusa la voce che siano in crisi e la ragazza ha voluto chiarire tutto. Cos’è successo davvero fra i due? Al momento né Gaetano Arena né Erica Piamonte hanno pubblicato delle Instagram stories in cui compaiono insieme. Magari hanno deciso di procedere a piccoli passi, non dando illusioni ai loro fan. Sicuramente la verità verrà fuori… e Barbara d’Urso, come sempre, indagherà!