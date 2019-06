Martina e Daniele raccontano a Pomeriggio 5 la notte passata insieme

Martina Nasoni news: a Pomeriggio 5 si parla della notte trascorsa con Daniele

Non è ancora finita la storia tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro del Grande Fratello 16. È vero, di fatto, la liason tra i due non è mai decollata ma qualcosa potrebbe cambiare lontano dalla telecamere. Tanto che la ragazza con il cuore di latta e il giovane imprenditore hanno passato insieme la prima notte fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Martina e Daniele lo hanno confidato ai fan sui social network e a Pomeriggio 5 hanno chiarito la situazione. Non è accaduto nulla di eclatante ma Dal Moro e la tatuatrice hanno avuto modo di chiarire un po’ di cose in privato, senza la presenza di milioni di telespettatori.

Dopo il Grande Fratello 16 Martina e Daniele si sono rivisti

“Abbiamo dormito insieme ma vestiti. Nella mia stanza faceva caldo e così sono andata in quella di Martina dove faceva più freddo”, ha spiegato Daniele Dal Moro a Pomeriggio 5. “Abbiamo chiacchierato un po’”, ha aggiunto sorridendo Martina Nasoni. Al momento non ci è dato sapere di più: tra i due ex gieffini sboccerà presto qualcosa di concreto e duraturo? Intanto sui social network Daniele ha difeso l’amicizia con Valentina Vignali, nata proprio al Grande Fratello 16.

Daniele Dal Moro e il suo passato amoroso difficile

Sempre su Instagram, Daniele Dal Moro ha ammesso di non essere una persona facile. Una situazione dovuta ad alcuni drammi vissuti nel passato, come alcuni pesanti tradimenti. “Sono forte perché sono stato debole, sto in guardia perché sono stato tradito, rido perché ho conosciuto la vera tristezza, vivo alla giornata perché domani non è sicuro”, ha confessato il 28enne.