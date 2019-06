Daniele Dal Moro si confessa: “Sono stato tradito, sto in guardia”

News Grande Fratello, Daniele parla di tradimento su Instagram

Daniele del Gf si è aperto poche volte ai suoi ex coinquilini: la riservatezza lo ha sempre contraddistinto e, quelle rare volte in cui si lasciava andare a delle confessioni, non era mai in grado di trattenere le lacrime. Un ragazzo certamente con un carattere difficile, che Martina Nasoni non è riuscita a capire fino in fondo… anche perché lui non gliene ha dato modo. La storia di Martina e Daniele del Grande Fratello non ha mai spiccato il volo: il ragazzo ha spiegato, in più di un’occasione, di essere attratto fisicamente da lei. Ma tutto finisce qua. Martina, invece, ha provato qualcosa di più per lui e ha cercato comunque di non soffocarlo.

Daniele e Martina, nessun futuro per loro? Ultime notizie Gf

Sembra proprio che non ci sarà futuro tra i due. Daniele Dal Moro ha spiegato ancora una volta di non avere un carattere molto semplice da capire e che, se è diventato com’è adesso, è perché ha dovuto affrontare esperienze negative del suo passato: “Sono forte perché sono stato debole, sto in guardia perché sono stato tradito, rido perché ho conosciuto la vera tristezza, vivo alla giornata perché domani non è sicuro”. Ora come ora, ha però dalla sua parte dei veri amici, come Gianmarco Onestini, del quale abbiamo scoperto delle nuove curiosità.

Gf Gossip, i ringraziamenti di Daniele Dal Moro

Stiamo scoprendo sempre più notizie sugli ex concorrenti del Grande Fratello: sappiamo, ad esempio, che Erica Piamonte non è stata per niente bene e che, sotto a una foto di Martina Nasoni, sono stati pubblicati una miriade di critiche affilate contro Francesca De André. Ora abbiamo scoperto altro su Daniele, che comunque, da oggi in poi, potrà contare sempre sui suoi fan: “[…] Davvero siete persone fantastiche e, per quel che può valere, vi ringrazio di cuore”.