Gianmarco Onestini dopo Gf, parla il fratello Luca: “La situazione è questa”

Gianmarco Onestini, cos’è successo dopo il Grande Fratello? Suo fratello Luca spiega tutto

Appena terminata l’ultima puntata del Grande Fratello 2019, Gianmarco Onestini si è catapultato a casa di suo fratello Luca: quest’ultimo ha sempre fatto il tifo per lui e, nonostante non sia mai stato un ospite di quest’ultima edizione del reality show di Canale 5, ha fatto sentire la sua vicinanza come ha potuto. Anche con megafono alla mano! A legare Gianmarco e Luca, un rapporto speciale, che nessuno potrà mai spezzare; per questo l’ex gieffino ha deciso di incontrare suo fratello subito dopo il Gf 16. La mancanza era troppo forte.

Luca Onestini parla di suo fratello Gianmarco: l’esperienza al Gf l’ha distrutto

Luca Onestini ha pubblicato una Instagram story con cui ha mostrato che suo fratello, dopo l’esperienza televisiva, ha dormito per tante ore: “Ecco gli effetti del Gf. Collassato a letto vestito. Calzini compresi!”. Dopo la sfuriata contro Francesca De André, Luca ha ritrovato la serenità riabbracciando Gianmarco: “Incredibile! Dopo 14 ore la situazione è ancora questa”. Non appena si è svegliato, ha fatto attività fisica, sorprendendo Luca. Li vedremo presto insieme in qualche programma televisivo? Così scopriremo di più sull’assenza di Luca e Ivana al Grande Fratello: Gianmarco ha ricevuto solo la sorpresa da parte del padre.

Grande Fratello news, cosa sta succedendo agli ex concorrenti e alla vincitrice della 16esima edizione?

Gianmarco Onestini si è classificato al terzo posto. Un buon piazziamento. Anche Luca è andato molto lontano e oggi, su Instagram, ha festeggiato 20 mesi dal suo incontro con Ivana Mrazova: si sono visti per la prima volta sulla passerella esterna del Gf Vip. Continuano a emergere notizie sul Grande Fratello: avete letto cos’è accaduto a Martina Nasoni e Barbara d’Urso su Instagram?