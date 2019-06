Luca Onestini furioso si scaglia contro la De André: “Bulletta di sto ca…”

Luca Onestini si scaglia contro Francesca De André: il fratello di Gianmarco furioso

Luca Onestini non ci sta e perde le staffe contro Francesca De André. Qualche ora prima della finale del Grande Fratello, l’ex tronista di Uomini e Donne prende nuovamente le difese del fratello Gianmarco. Sono ormai diverse le volte in cui il fidanzato di Ivana Mrazova si è ritrovato a dover commentare negativamente, durante l’esperienza di suo fratello nella Casa. Qualche giorno fa, si lamentava dell’assenza di sorprese per Gianmarco, il quale non aveva ancora incontrato nessuno dei suoi parenti, a differenza dei suoi compagni d’avventura. Proprio quella sera, durante la semifinale, l’Onestini ha avuto la possibilità di riabbracciare, per qualche minuto, il padre. In queste ultime ore, però, Gianmarco si è ritrovato a discutere con Francesca. Il motivo? Il più piccolo dei fratelli Onestini, nel corso di un gioco, non le ha mandate a dire alla De André. Il giovane gieffino ha dichiarato tutto ciò che pensa su Francesca, la quale non ha reagito affatto bene.

Francesca De André, parole dure contro Gianmarco: Luca Onestini non ci sta

“Prendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica, Gianmarchina di sto ca… e lo porti qua. Perché la prossima volta che mi dicono qualcosa prendo una mazza da baseball e faccio razzìa”, queste sono le parole di Francesca, in queste ultime ore. La De André è in giardino e appare fortemente infastidita mentre parla con Gennaro Lillio. Sarebbero state proprio queste dichiarazioni a far scattare Luca. Quest’ultimo, infatti, condivide in queste ore una Storia su Instagram con il video in questione e scrive un messaggio. “Poverina, si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle pensiamo TUTTI, facendola scendere dal piedistallo! E ora ripartono le buffonate da bulletta di sto ca… (come dice lei)”, commenta Luca, abbastanza furioso. Non solo, l’ex tronista ci tiene anche a dire la sua sugli altri concorrenti: “Mi meraviglio che gli altri non abbiano il coraggio di dirle niente e anzi, le facciano pure da schiavi. Scioccato!”

Luca Onestini e la finale del Grande Fratello: l’ex tronista non sarà presente in studio

Luca sembrerebbe non aver preso molto bene le parole di Francesca, che si scaglia contro Gianmarco. Pare proprio che la De André non apprezzi l’opinione che il gieffino si sia fatto di lei. Nel frattempo, però, il fidanzato di Ivana annuncia che non sarà presente in studio durante la finale, che vede tra i protagonisti proprio suo fratello.