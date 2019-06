Luca Onestini assente alla finale del Grande Fratello: retroscena amaro

Luca Onestini non sarà presente in studio durante la finale del Grande Fratello: amaro e polemico retroscena raccontato dal fratello di Gianmarco

Tutto pronto per la finale del Grande Fratello Nip 2019. Domani 10 giugno verrà proclamato il vincitore. In tanti speravano che per l’appuntamento potesse esserci in studio Luca Onestini. L’ex tronista, primo tifoso del fratello Gianmarco, invece, non ci sarà. Poche ore fa, è stato lui stesso a diffondere la notizia, scrivendo un post che, seppur dato con il sorriso sulle labbra, ha tradito amarezza e una punta di polemica. Nella fattispecie, ha annunciato che non sarà presente durante la puntata, sottolineando che l’assenza non dipende dalla sua volontà, bensì da una decisione altrui.

Luca Onestini: “Non farò parte della puntata e non sarò nemmeno in studio”

“La quiete prima della tempesta. Domani è il Grande Giorno. Sapete già per chi votare no ?”, esordisce Luca sul proprio profilo Instagram, passando poi a rimarcare che la sua assenza in puntata non è una sua scelta: “Vi comunico che per scelta di ‘altri’, non farò parte della puntata e non sarò nemmeno in studio. Ma non importa… Fortunatamente, fino a prova contraria, decidete tutto voi. Il Pubblico è sovrano ! Quindi, oggi più che mai, forza Gianmarco.” Il post del fidanzato di Ivana Mrazova ha trovato il favore di migliaia di follower che hanno piazzato una moltitudine di like, facendo cascare un profluvio di commenti tutti a sostegno di Gimbo. Tanti anche coloro che hanno puntato il dito sulla decisione presa da “altri”.

Grande Fratello: tensione tra Gianmarco e Francesca De André prima della finale

Il reality è agli sgoccioli e domani proclamerà il suo vincitore. I nomi sicuri che si contenderanno il trionfo sono quelli di Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Gianmarco Onestini e Daniele Dal Moro. A loro si aggiungerà uno tra Enrico, Erica e Francesca, che prima dovranno passare dal televoto. Nel frattempo, nella Casa, continuano a tenere banco alcuni atteggiamenti della De André, che proprio poco fa è stata affrontata in modo diretto da Gianmarco. Il bolognese ha rivolto pareri molto netti alla nipote del compianto Faber.