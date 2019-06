Grande Fratello, Gianmarco durissimo con Francesca De André: è la resa dei conti

Gianmarco Onestini contro Francesca De André al Gf 2019

Al Grande Fratello 2019 è tempo di confronti tra i concorrenti arrivati in finale, e nessuno sembra volersi tirare indietro perché essendo arrivata l’ultima puntata il clima in Casa è senz’altro più disteso e certi discorsi si possono affrontare con maggiore serenità. Ciò non vuol dire, chiaramente, che c’è un clima di ipocrisia o buonismo, e l’ultimo confronto tra Gianmarco Onestini e Francesca De André lo ha dimostrato con evidenza: il fratello di Luca infatti è stato chiamato dal Gf a dire la sua opinione su Francesca, e lui con il suo solito fare diplomatico ed educato ne ha dette parecchie di cose. Senza risparmiarsi.

Grande Fratello 2019, Gianmarco senza freni: le accuse a Francesca

La prima critica che Gianmarco ha mosso contro la De André riguarda la poca consapevolezza di ciò che fa: secondo Onestini junior Francesca critica troppo gli altri senza pensare a come si comporta lei. “Ad esempio prima eravamo a tavola – queste le parole di Gianmarco –, stavo spizzicando un pezzo di salmone e non ti sei fatta un minimo di problema a dire ‘Perché stai assaggiando un pezzo di salmone’ quando lo stavan facendo Daniele o un’altra persona. O altro esempio: il fatto delle sigarette, dello sporcare ecc. Stiamo prima a giudicare gli altri e poi ci facciamo l’esame di coscienza noi…”. Critiche condivisibili, no? Alla fine Francesca la conosciamo tutti, e certi atteggiamenti sono stati contestati anche nel Web sin dal suo ingresso nella casa. Non è finita qui tra l’altro.

Gianmarco: “Gli hai via tirato il piatto mentre stava mangiando”

“Seconda cosa – ha infatti continuato Gianmarco –: credo che ci siano delle volte un modo di esprimersi troppo aggressivo che a me non piace; ad esempio quando eravamo di là e tu eri con Gennaro gli hai tirato via il piatto mentre stava mangiando e a me non è piaciuto. Non sono cose che mi piacciono: credo che tra persone mature si possa parlare in maniera civile senza dover alzare il tono di voce o tirare un sanpietrino quando uno sta mangiando”. Francesca non ricordava di averlo fatto ma è stato proprio Gennaro Lillio a confermarlo; la ragazza ha reagito male al fatto che Gianmarco non abbia speso per lei anche delle belle parole, però forse riguardandosi da casa capirà che spesso ha esagerato senza motivi apparentemente validi. Non per niente quando il pubblico ha dovuto decidere chi tra lei e Daniele sarebbe dovuto andare in finale ha scelto Daniele con oltre il 70%. Ci sarà un motivo, no?