Martina Nasoni e d’Urso su Instagram, compare De André: critiche infinite

Martina Nasoni dopo Grande Fratello: la foto con Barbara d’Urso

La foto di rito c’è stata: Barbara d’Urso ha scattato un selfie assieme alla nuova vincitrice del Grande Fratello, Martina Nasoni. Anche questo Gf è volto a termine e non è stata di certo un’edizione noiosa: tutti i concorrenti hanno saputo movimentare le situazioni, qualcuno più altri, come Francesca De André, che è stata il bersaglio dei telespettatori anche tra i commenti dell’ultimo scatto pubblicato su Instagram dalla nota conduttrice. Non sono pochi gli italiani che hanno condannato alcuni atteggiamenti e parolacce pronunciate dalla De André e si sono fatti sentire anche dopo la fine del Grande Fratello 2019. Cos’è successo questa volta? A molti non è andato per niente a genio il fatto di aver dedicato fin troppo spazio a Francesca, oscurando le storie degli altri ragazzi.

Fan di Martina Nasoni contro Francesca De André: ecco cos’è successo

Martina Nasoni ha vinto il Gf con una percentuale molto alta. Amatissima dai telespettatori, questa ragazza potrebbe incontrare molto presto Irama, il rapper che le ha dedicato la canzone La ragazza con il cuore di latta. Prima che avvenga il loro incontro, Martina e Barbara sono comparse insieme su Instagram e i fan della ragazza ne hanno approfittato per dirne quattro a Francesca De André: “Brava Martina, però Barbara basta con questa Francesca. Ha rotto!”; “Povero Gennaro, troppo buono per una persona così”; “Devo ammettere che a parte le due ore inutili dedicate alla De André, è stata una bella finale, ricca di emozioni sino all’ultimo”; “Francesca non ha avuto abbastanza spazio e protezione? Se avesse vinto lei, ci sarebbe stata una sommossa!”; “Il più bel momento del Grande Fratello è stato l’eliminazione di Francesca”.

Barbara d’Urso difenderà Francesca De André dalle critiche?

In pochi hanno protestato per la vittoria di Martina Nasoni (avrebbero preferito Enrico) e per lei solo bellissime parole: “Ha vinto l’educazione, la gentilezza e la dolcezza. Brava”; “Ti volevano fuori, ma alla fine la semplicità e la sincerità vincono sempre”; “Martina, sei una grande donna!”; “Vittoria meritatissima. Sei una grande! Hai una forza che fa invidia”. A Pomeriggio 5 Barbara – che ieri ha criticato chi parla sempre delle sue presunte gaffe – prenderà le parti di Francesca dopo gli attacchi che ha ricevuto sui social?