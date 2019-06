Barbara d’Urso si arrabbia: “Gaffe terribile? L’ho detto apposta!”

By

Gaffe Barbara d’Urso su Annalisa Minetti e Andrea Bocelli? Ora la conduttrice spiega tutto a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso ha voluto lanciare un chiaro messaggio a chi le punta sempre il dito contro. In passato sono stati scritti degli articoli su delle presunte gaffe fatte su Andrea Bocelli e Annalisa Minetti, ai quali aveva chiesto di “vedere il video” nonostante fossero entrambi non vedenti. Barbara, questa volta, ha voluto bloccare tutti prima che scrivano altri articoli sul suo conto; è intervenuta anche la Minetti per difendere la conduttrice. Tra le due c’è un bel rapporto di amicizia: si mandano ogni giorno un’infinità di messaggi vocali.

Annalisa Minetti difende Barbara d’Urso: bellissime parole per Carmelita

Ecco cos’ha detto Barbara d’Urso: “Ora scriveranno: ‘Gaffe terribile di Barbara d’Urso che dice guarda ad Antonella Munetti!”. La cantante ha preso subito la parola: “La signora d’Urso ha cambiato il linguaggio televisivo. Nonostante affronta temi difficili, il suo è diretto, arriva a tutti. Io a mio modo ci vedo. Offre davvero un gran servizio a chi la guarda”. Barbara ha aggiunto: “Fra un minuto scriveranno che ho fatto una gaffe. L’ho detto apposta sia a Bocelli sia alla Minetti”.

Pomeriggio 5, i consigli della Minetti e una vera gaffe sul Gf 16!

Ospiti di Pomeriggio 5 anche Sergio Arcuri e Valentina Donazzolo, che hanno parlato del loro figlio. Annalisa Minetti, già madre di due figli, ha voluto dare dei consigli a Valentina: “Essere incinta non significa essere malate. Vivitela a fondo, fatti coccolare, magia gli spaghetti con le vongole!”. La Minetti è stata anche protagonista di una gaffe sul vincitore del Grande Fratello!