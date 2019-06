Grande Fratello, Erica Piamonte: “Non sto bene da due giorni”

Ultime notizie Grande Fratello: Erica sta male, cosa le è successo davvero?

Erica Piamonte non sta bene da quando è terminata la sua esperienza al Grande Fratello 2019. Deve ancora riprendersi: non è facile ritornare alla vita di tutti i giorni. Il Gf 16 ha scoinvolto le sue routine, ha nuove proposte di lavoro e certamente sentiremo parlare di lei e della sua storia con Gaetano Arena ancora per parecchio tempo. Nelle ultime ore, Erica non è stata molto attiva sui social network e i suoi follower le hanno chiesto cos’è successo. C’è una ragione a tutto e l’ex gieffina ha spiegato cosa le è accaduto durante una delle sue ultime Instagram stories.

Erica Piamonte non sta bene, la confessione ai suoi fan

Ecco cos’ha detto Erica del Grande Fratello: “Ragazzi, scusate, non sono sparita. Semplicemente non sto bene da due giorni. Ho un mal di capo da due giorni! Mi sento di fori come una tegola! Appena mi ripiglio, fo una storia con aggiornamenti. Promesso”. Anche Ambra Lombardo ha voluto scrivere qualcosa su Instagram e ha spiegato cos’è accaduto tra lei e Kikò Nalli dopo la sfuriata di quest’ultimo a Pomeriggio 5.

Gf gossip, Erica e Gaetano si sentono? Lei dedica un messaggio a…

Dopo le ultime polemiche scoppiate a seguito di una foto di Martina Nasoni e Barbara d’Urso insieme, ora si sta parlando molto di Erica Piamonte: ha tranquilizzato tutti e ha poi fatto una dedica speciale… a Gaetano Arena? No, a sua sorella Giada: “Piccolina mia, grazie per tutto quello che hai fatto per me in questi due lunghi mesi. Sei stata vicina, anche se lontanissima e non mi hai mai abbandonata. Sei la mia certezza nel mondo. Sei il mio cuore”.