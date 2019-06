Daniele e Valentina, polemiche dopo il Gf: “La tua rovina”, lui interviene

Grande Fratello, Daniele Dal Moro e Valentina Vignali presi di mira su Instagram

Daniele Dal Moro e Valentina Vignali sono diventati molto amici al Grande Fratello 2019. I due si sono trovati bene insieme sin dai primi giorni. Hanno spesso detto di essere molto simili, ma la loro amicizia è finita molte volte nell’occhio del ciclone. Secondo alcuni, infatti, la Vignali era troppo affettuosa verso Daniele e a tratti sembrava pure gelosa del rapporto che lui aveva con Martina. Valentina ha sempre parlato solo di amicizia, così come pure il finalista del Gf 16. Ora che è finito il reality show, i due continuano a scherzare anche su Instagram. I primi commenti, però, hanno subito scatenato delle polemiche (inutili, forse) da parte dei fan. Vi spieghiamo bene cosa è successo oggi.

Daniele Dal Moro e Valentina Vignali, piovono accuse: “Lei è stata la tua rovina”

Daniele ha postato una foto sul suo profilo ed è arrivato subito il commento di Valentina. Quest’ultima ha scherzato un po’ scrivendo “Daniele il microfono”; un modo per ricordare i momenti nella Casa. Altrettanto ha fatto lui: “Volevo dirti tante cose ma non so da dove… iniziare”. Questo verso della canzone di Coez è diventato una specie di tormentone fra i concorrenti del Grande Fratello 16. Eppure, qualcuno ci ha visto del tenero in questo commento di Daniele: “Ma cosa vuol dire questa frase adesso? Non avevi detto che lei era sempre solo un’amica per te? Ma da quando sei diventato falso?”. E non solo, perché c’è stato anche chi ha scritto a Daniele questo: “Ma anche no con la Vignali, è stata la tua rovina al Grande Fratello”.

Gf 16, Daniele difende la sua amicizia con Valentina: “Con me è stata leale”

Pare che l’amicizia tra Valentina Vignali e Daniele del Gf non piace proprio a tutti! Se ne faranno di sicuro una ragione, ma intanto Dal Moro ha voluto difendere il loro rapporto. Ecco cosa ha risposto sotto ai commenti che abbiamo riportato poc’anzi: “Valentina per me è un’amica. E non mi importa se è stata la mia rovina o meno. Resta sempre tale e con me è stata leale dal primo all’ultimo giorno! A ogni modo grazie a tutti per averci seguito”. Ma a proposito di Grande Fratello, avete visto lo scontro di Kikò a Pomeriggio 5 per difendere Ambra?