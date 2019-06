Gaetano e Erica si sono lasciati? Lei racconta tutta la verità

Gossip Gf, Erica e Gaetano stanno insieme? Perché non si rivedono?

Tutti se lo stanno chiedendo: Erica e Gaetano si sono rivisti dopo il Grande Fratello 2019 e hanno deciso di conoscersi anche al di fuori della Casa? Domande lecite, dato che abbiamo visto i due ragazzi innamorarsi davanti alle telecamere. Entrambi sono stati bombardati di domande e, a loro modo, hanno cercato di rispondere. Non è facile nemmeno per loro dare una definizione precisa a quel rapporto che si è venuto a creare spontaneamente. Poco ma sicuro c’è la voglia di rivedersi… e poi? Si vedrà! Abbiamo capito che non vogliono accelerare i tempi, altrimenti si sarebbero rivisti almeno altre dieci volte. La calma contraddistingue entrambi, anche perché, in questi ultimi giorni, stanno portando avanti inediti progetti lavorativi.

La verità sul rapporto di Gaetano ed Erica: la confessione della ragazza dopo il Grande Fratello

Erica Piamonte ha confessato che negli ultimi due giorni è stata male. C’entra qualcosa Gaetano Arena? Con quest’ultimo messaggio pubblicato su Instagram ha chiarito meglio quello che esiste tra loro: “Ragazzi, per quanto riguarda Gaetano, la situazione è che dopo la finale non siamo riusciti a vederci, anche se ci siamo sentiti ovviamente! Quindi non è successo niente per poter trarre conclusioni affrettate, come purtroppo è stato fatto da alcuni”. Gaetano ed Erica del Gf si rivedranno sicuramente: “Attendere, prego”. E Gaetano cosa ne pensa di tutto questo? Condivide la stessa voglia di vedersi di Erica?

