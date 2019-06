Martina e Daniele insieme per convenienza dopo il Gf 2019? Il gieffino furioso

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni insieme dopo il Grande Fratello? I fan li mettono in dubbio

Noi lo avevamo previsto, e infatti così è successo: Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono sempre più vicini dopo il Grande Fratello 2019, e questo non poteva che stranire i telespettatori perché è ovvio che se in Casa mantieni le distanze non ci si spiega come mai poi queste distanze vengano accorciate una volta che il Grande Fratello è stato vinto proprio dalla ragazza che ti è venuta dietro per tanto tanto tempo. Ciò che contestano i fan a Daniele è questo: ha davvero interesse per la Nasoni, oppure la sua è solo una trovata pubblicitaria? Sarà il tempo a dircelo ma, a dirla tutta, Daniele non ci sembra un ragazzo arrivista, e con tutta probabilità il suo interesse per Martina è vero e sincero. Voi non gli credete? Vedremo chi avrà ragione.

La risposta di Daniele alle critiche dei fan: il gieffino è furioso

Intanto il gieffino non ha perso neanche un attimo per ribadire la sua posizione e per sottolineare che lui non fa il doppio gioco con la vincitrice del Grande Fratello; recentemente ha postato proprio delle storie su Instagram in cui ha risposto, in malo modo, a tutti coloro che lo hanno accusato di comportarsi male con la ragazza: “C…o, sei geniale – questa la risposta a un follower –. Avessi avuto la tua testa, avrei vinto il Gf! Chapeau“. “Non mi sembra di aver mai detto che Martina non mi piace – ha poi precisato rispondendo a un altro follower – ma ad ogni modo vediamolo sotto a un altro punto di vista… Facciamo che hai ragione tu! E ti rispondo: sai, le cose possono anche cambiare, non si sa mai. Per dirti, io, una volta, a un’oca come te non avrei mai risposto”. Risposte sgradevoli ma che con cui Daniele ha cercato di mettere il punto ai tanti pettegolezzi scoppiati nel Web.

Quale futuro per Martina e Daniele dopo il Gf 2019?

Bisogna dire che Daniele anche parlando con Malgioglio non ha mai negato di essere attratto da Martina; il punto è che non è mai stato chiaro, non chiarissimo almeno, sui motivi che lo hanno allontanato da lei. Il passato è passato, e i due gieffini avranno tempo per dimostrare la sincerità del loro legame, ma, caro Daniele, è normale che di fronte a un cambiamento così radicale qualcuno possa nutrire delle perplessità sul tuo comportamento. Anche perché al Grande Fratello sei andato tu – e hai fatto benissimo – e non noi. Tanti auguri!