Taylor Mega e Erica Piamonte, incontro dopo Gf: un’amicizia inaspettata

Grande Fratello news, l’amicizia di Erica e Taylor continua

È nata un’amicizia nella Casa del Grande Fratello: Erica Piamonte e Taylor Mega si scrivono assiduamente da quando è terminata l’esperienza televisiva. La famosa influencer non si sarebbe mai aspettata di vivere certe emozioni durante il suo – breve ma intenso – percorso all’interno del reality show di Canale 5; un periodo della sua vita che non dimenticherà mai, soprattutto perché ha conosciuto persone speciali, come Erica, con la quale vorrebbe incontrarsi quanto prima. Se Francesca De Andé non ha sopportato, sin dal suo ingresso nella Casa, la bionda fashion blogger (la gelosia aveva bussato al suo cuore!), Erica Piamonte l’ha invece amata e spera con tutta sé stessa di rivederla a giorni.

La confessione di Taylor Mega a Erica Piamonte

Erica Piamonte aveva fatto preoccupare i suoi fan perché aveva detto di non stare per niente bene, ma adesso sembra proprio che si sia ripresa e, su Instagram, ha chiesto alla sua amica qualche consiglio: “Piccola, mi sa che ho bisogno di qualche insegnamento su Instagram. Sono un disastro!”. Immediata la risposta di Taylor Mega: “E io ho bisogno di vederti! Amore, sì, quando vuoi devo assolutamente darti qualche dritta!”. Invece si continuano a frequentare fuori dalla Casa Gaetano ed Erica? Si parla di aria di crisi… sarà davvero così?

Taylor Mega e Erica Piamonte, la mancanza si fa sentire

Negli ultimi giorni Taylor Mega aveva sorpreso per alcune confessioni fatte sul suo passato: aveva detto di aver avuto delle esperienze anche con le donne, ma non si definisce lesbica. Taylor non mette barriere al suo cuore così come Erica, che ha spiegato di provare attrazione sia per gli uomini sia per le donne. Tra Erica e Taylor è nata una bella amicizia, che continuerà sicuramente dopo il Gf 16.