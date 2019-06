Taylor Mega: “Ho avuto esperienze con donne, potrei innamorarmi”

Taylor Mega lesbica? L’influencer chiarisce tutto e sorprende i suoi follower di Instagram

Taylor Mega senza filtri. L’influencer ha confessato su Instagram (il suo numero di follower cresce a vista d’occhio) che può provare attrazione sia per una uomo che per una donna. L’amore, per lei, è molto libero. Non conosce barriere. Ed è giusto che sia così. Non a caso al Grande Fratello si è legata molto a una ragazza che ha il suo stesso concetto d’amore: Erica Pamonte, che ha confessato di essersi innamorata di donne e uomini nella sua vita. Avrebbe voluto dirglielo direttamente ai suoi genitori, ma non si è mai verificata la situazione più appropriata. Adesso lo sanno e la amano come prima, forse di più.

La confessione di Taylor Mega: un amore senza confini

Dopo aver detto a Francesca De André una frase che non è piaciuta per niente a Barbara d’Urso, Taylor è ritornata sui social e ha risposto alle domande dei suoi follower. Molti le hanno chiesto se le è capitato di prendere una cotta per una ragazza: “Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne. […] Vi dico solo che per me l’amore non ha s…o, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo, potrei innamorarmi di una persona molto più grande di me come di un ragazzino di 18 anni”. Di certo non si innamorerà di Francesca De André, con la quale non corre buon sangue: la ragazza, poche ore fa, ha scritto una frase che ha fatto infuriare i suoi follower!

Erica Piamonte e Taylor Mega, un’amicizia speciale

Taylor Mega ha poi parlato della sua amica Erica Piamonte (ci ha raccontato quello che è successo con Gaetano Arena): “Ci siamo sentite, le voglio bene. In una settimana si è creato un bellissimo rapporto. È appena uscita da due settimane con un mondo che la sta tartassando. Quando si saranno calmate le acque, sarò felicissima di rivederla”.