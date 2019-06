Francesca De André, frase fa infuriare follower: scoppia il caos fuori dal Gf

Grande Fratello news, nuova polemica su Francesca De André: ecco cos’è accaduto

Qualsiasi suo messaggio scatena una polemica. Francesca De André è ritornata sui social network, facendo ovviamente tanto rumore. Un personaggio del Grande Fratello che ha diviso e che continua ad avere l’attenzione catalizzata su di sé: nonostante le vengano rivolte contro critiche feroci, lei non perde mai la forza di rispondere a tono, anche a quell’ex fidanzato che ieri, a Live – Non è la d’Urso, ha voluto un ultimo (?) confronto con lei. Francesca continua dritta per la sua strada, non le interessano minimamente i giudizi della gente e trova sempre l’occasione per provocare i suoi detrattori.

Francesca De André fa infuriare i suoi detrattori: la frase

Dopo averne dette di tutti i colori a Giorgio, Francesca De André ha scritto questo messaggio su Instagram che ha scatenato il putiferio: “Qualcuno ha detto che ci vuole meno sforzo mentale a condannare che a pensare”. In massa l’hanno criticata: “Non sopporto più la tua voce, spero di non sentirti più per un po’ di tempo”; “Parli male di tutti, parli male di Giorgio, sputi sul piatto dove hai mangiato e intanto con lui ci sei stata!”; “La gente che ti segue e ti giustifica è vergognosa!”. Non sono mancati dei giudizi affilati come lame contro di lei anche sotto alla foto di Martina Nasoni e Barbara d’Urso insieme.

Francesca contro Giorgio a Live: telespettatori spaccati

In tanti non hanno apprezzato quello che ha fatto durante l’ultima puntata andata in onda di Live – Non è la d’Urso: “Ieri sera hai dimostrato di non avere argomenti per difenderti. Hai tirato fuori cose private di Giorgio”. Tutto questo succede mentre Daniele Dal Moro ha fatto una confessione importante sul suo passato!