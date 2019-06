Francesca e Gennaro sono fidanzati: confronto di fuoco con Giorgio

Confronto tra Francesca De André, Gennaro Lillio e Giorgio a Live-Non è la d’Urso

Francesca De André e Gennaro Lillio sono ufficialmente fidanzati. E come tali si sono presentati a Live-Non è la d’Urso dopo la finale del Grande Fratello 16. La figlia di Cristiano De André e il modello napoletano si sono sottoposti al giudizio delle cinque sfere e hanno avuto un confronto con Giorgio, l’ormai ex dell’opinionista di Barbara d’Urso. Il toscano ha subito chiarito che la pausa di riflessione chiesta a Francesca qualche settimana fa è ufficialmente finita. Il ragazzo si è poi complimentato con la De André e Gennaro per la loro storia d’amore. Complimenti che non sono stati accettati dalla nipote di Fabrizio, che ha criticato aspramente Giorgio per quello che è successo negli ultimi mesi. Non solo: la giovane non ha apprezzato il fatto che Giorgio non l’abbia minimamente cercata dopo la fine del reality show. “Che senso ha stare qui? Quanto ti hanno pagato per stare qui?”, ha chiesto furiosa la figlia e nipote d’arte.

Francesca De André parla del tradimento di Giorgio

Nel corso del confronto a Live-Non è la d’Urso Francesca De André ha rinfacciato all’ex Giorgio il suo tradimento. Un tradimento pesante che ha mandato su tutte le furie la sorella di Fabrizia De André. “Non dovevi usare casa mia per le tue seratine milanesi: dopo che ti sei fatto fare un servizietto in macchina da un’altra sei andato a dormire a casa mia!”, ha confidato adirata Francesca. Dal canto suo Gennaro Lillio si è limitato a dire che non ha iniziato una storia d’amore con la De André solo ed esclusivamente per una questione di popolarità. “Non ne ho bisogno, sono entrata nella Casa del Grande Fratello come testimonial di una campagna internazionale”.

Francesca De André spiega la sua aggressività

A Live-Non è la d’Urso Francesca De André ha poi ammesso di aver sbagliato al Grande Fratello 16. “La mia aggressività è dipesa da tutto quello che mi è successo. Ero come un cane bastonato che morde il primo che incontra”, ha sottolineato la 29enne.