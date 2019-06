Francesca De André, il post dopo il GF: “So di non essere stata leggera”

Francesca De André, il lungo post dopo il Grande Fratello: “So di non essere stata leggera”

Il Grande Fratello Nip ha chiuso i battenti da poche ore, celebrando la vittoria di Martina Nasoni. Tra chi è arrivato in fondo al reality, c’è anche Francesca De André, nipote del compianto Faber, che è stata la più chiacchierata tra i concorrenti. Tante le liti di cui è stata protagonista, tante le situazioni in cui i toni si sono alzati e la tensione è salita alle stelle. Ora, però, è giunto il momento di mettere un bel punto e a capo. L’esperienza si è conclusa ed è tempo di tirare le somme. E la prima a farlo è stata proprio la De André che ha scritto un post social in cui ha passato in rassegna la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia.

“Ringrazio di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata”

“Eccoci qua…! Sono tornata”, ha esordito sul suo profilo Instagram Francesca. “Avrei milioni di cose da dire e scrivere… – ha proseguito – ma avrò modo di farlo tra un po’ di tempo. Per ora parto solo col ringraziare di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata“. A questo punto l’ex gieffina afferma di non essere sempre stata ‘docile’, ma al contempo di non aver mai rinunciato all’autenticità: “Non ho passato solo cose belle, come sapete, e so di non essere stata ‘leggera’, ma tra tutti gli stati d’animo che ho attraversato (e direi che l’arcobaleno emotivo l’ho toccato a 360 gradi, fino agli estremi) di una cosa non si può dire il contrario: nel bene e nel male sono stata VERA. Era un reality? E reale sono stata.”

Il faccia a faccia tra Taylor Mega e Francesca

L’ultima discussione che ha visto protagonista la De André all’interno del reality è stata quella scaturita dal faccia a faccia con Taylor Mega. Quest’ultima ha avuto parole assai dure durante l’ultima puntata dello show: “Hai parlato per due mesi, l’Italia ha le pa..e piene. Hai rotto le pa..e, tutta Italia ti odia”. L’intervento a gamba tesa di Taylor è stato ripreso da Barbara d’Urso che ha precisato che la gieffina ha diviso il pubblico tra detrattori ed estimatori, ridimensionando così le parole durissime pronunciate da Mega.