Taylor Mega: “Francesca l’Italia ti odia”, la d’Urso non ci sta

Taylor Mega, acceso scontro in diretta con Francesca De André: volano parole forti in finale

Taylor Mega varca nuovamente la famosa porta rossa per avere un confronto con Francesca De André al Grande Fratello. Una finale che inizia con i ricordi di tutti i concorrenti che hanno preso parte a questa edizione e prosegue, come sempre, con le vicende riguardanti Francesca. Inizialmente Barbara d’Urso manda in onda le liti e i riavvicinamenti avuti con Gennaro Lillio durante questa settimana. Dopo di che, nel salotto fa il suo ingresso Taylor. L’influencer non entra sicuramente per un incontro amorevole, ma vuole qualche chiarimento dalla De André. Quest’ultima, negli ultimi giorni, si è lasciata spesso andare a delle forti critiche nei confronti di Taylor. Ma il confronto tra le due confonde un po’, in quanto l’influencer riesce a dire poco o niente. Francesca prende il sopravvento e parla a raffica, finché la Mega non si lascia andare a un piccolo sfogo. La giovane ha, affermato, ad alta voce che la De André è odiata da tutta Italia, esattamente come la scorsa settimana aveva dichiarato Cristiano Malgioglio.

Taylor Mega torna al Grande Fratello e critica Francesca: Barbara d’Urso non ci sta

“Hai parlato per due mesi, l’Italia ha le pa..e piene. Hai rotto le pa..e, tutta Italia ti odia”, dichiara a voce alta Taylor. Una dichiarazione che esce spontanea all’influencer, la quale afferma di non riuscire a dire ciò che avrebbe voluto a causa dell’atteggiamento della De André. A questo punto, però, interviene Barbara. La conduttrice non ci sta di fronte all’affermazione fatta da Taylor, secondo la quale l’Italia non sopporterebbe Francesca. La d’Urso ci tiene a precisare che la gieffina divide il pubblico, da una parte ci sono coloro a cui sta antipatica e dall’altra chi la trova simpatica. Detto ciò, la conduttrice chiede a Gennaro di accompagnare Taylor alla porta della Casa, poiché il confronto termina così.

Taylor Mega e Francesca De André: lo scontro non piace a Gennaro Lillio

Una dichiarazione forte quella di Taylor, generata da alcune critiche da parte di Francesca. Quest’ultima, durante la settimana, si è spesso lasciata andare a delle accuse nei confronti dell’influencer. Ma non solo, questa serata, in diretta dichiara: “Se sei sola ci sarà un motivo, per me sei una cafona. Peccato che quell’orecchio io non ce l’ho”. Queste parole non vengono apprezzate per nulla dai telespettatori, che sui social si lamentano di fronte al suo atteggiamento. Neppure Gennaro sembra apprezzare quanto accade, tanto che più volte chiede a entrambe di finirla.