Taylor Mega: “Gennaro deve svegliarsi, Francesca deve pesare le parole”

Pomeriggio 5: le ultime parole di Taylor Mega su Francesca e Gennaro

Continua la faida a distanza tra Taylor Mega e Francesca De André. Dopo l’uscita della web influencer dalla Casa del Grande Fratello 16, la figlia di Cristiano De André non ha usato parole carine nei confronti dell’opinionista di Barbara d’Urso. Parole che non hanno minimamente scalfito Taylor, da sempre molto sicura di se stessa nonostante la giovane età. La Mega ha voluto però dire qualcosa a Francesca e Gennaro, che hanno attirato l’attenzione di tutti con la loro tormentata relazione nella Casa più spiata d’Italia. A Pomeriggio 5 l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha sottolineato che il modello napoletano si sta dimostrando ancora una volta succube di Francesca mentre quest’ultima usa modi e termini sbagliati per far valere il suo pensiero nei confronti degli altri concorrenti del reality show.

Taylor Mega a Pomeriggio 5 attacca Francesca De André

“Con Francesca mi sono risparmiata nella Casa del Grande Fratello visto che è stato il personaggio più attaccato di questa edizione. Con lei ho cercato di essere leggera ma non si possono nascondere i suoi modi aggressivi. Quando attacca insulta e offende, non è una bella cosa. Io le ho cercato di far capire questo ma non mi ha ascoltata”, ha dichiarato Taylor Mega a Pomeriggio 5. “Francesca De André sbaglia i modi”, ha aggiunto l’ex fiamma di Flavio Briatore e Sfera Ebbasta.

Pomeriggio 5: Taylor Mega e il messaggio per Gennaro

“Cosa vorrei dire ora a Francesca e Gennaro? A lui vorrei dire di svegliarsi mentre a lei di andarci piano con le parole”, ha concluso Taylor Mega. Come replicheranno i diretti interessati a tali parole?