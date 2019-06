Taylor Mega contro Francesca e non risparmia Gennaro: “Gesto infimo”

Taylor Mega risponde alle critiche di Francesca De André: l’influencer commenta sui social

Taylor Mega risponde a Francesca De André, la quale dentro la Casa le avrebbe fatto delle pesanti critiche. Non solo, l’influencer dice la sua anche su Gennaro Lillio, per cui non spende parole poi così positive. Il tutto accade dopo la sua brevissima partecipazione al reality, nel ruolo di ospite. Per una settimana, Taylor ha trascorso del tempo insieme a tutti i concorrenti presenti nella Casa. Sin da subito si è ipotizzato che Francesca fosse gelosa della vicinanza creata tra la Mega e Gennaro. Quest’ultimo ha sempre espresso il suo apprezzamento nei confronti dell’influencer e alcuni commenti della De André sono per molti una conferma della sua gelosia. Francesca ha sempre negato di essere gelosa di Lillio, ma in questi giorni avrebbe sparato a zero su Taylor. Durante una chiacchierata con Martina Nasoni, la De André avrebbe criticato la vita di Taylor, parlando delle sue ultime dichiarazioni. In particolare, Francesca avrebbe fatto riferimento a ciò che l’influencer ha detto tempo fa, ovvero che vorrebbe guadagnare almeno un milione di euro al mese per vivere come desidera.

Taylor Mega si scaglia contro Francesca De André: “Ragazza con molti problemi”

Ma Francesca, criticando Taylor, avrebbe toccato anche la famiglia di quest’ultima. I fan hanno subito informato l’influencer, che questa mattina si è svegliata con tutti i loro messaggi, nei quali si parla delle critiche della De André. “Come avrete visto ci sono andata molto leggera con lei, perché penso sia una ragazza con molti problemi”, dichiara Taylor nei suoi ultimi video condivisi sulle Stories di Instagram. “Trovo che tirare in ballo la mia famiglia davanti a tutta Italia, in quel modo, un gesto veramente infimo. Ancora una volta si definisce da sola”, continua l’influencer. È chiaro che Taylor si sia particolarmente infastidita di fronte ai commenti di Francesca. Nonostante ciò, preferisce non andare avanti con questa storia, poiché non trova giusto rispondere sui social mentre la De André si trova nel reality.

Taylor Mega dice la sua su Gennaro Lillio e rivela quali sono i gieffini con cui ha legato di più

Ed ecco che Taylor decide di spendere due parole anche per Gennaro: “Non vi preoccupate troppo per lui, perché se lui si fa trattare in quel modo davanti a tutta Italia e poi le sta di nuovo dietro come un cagnolino significa che merita di essere trattato così.” Probabilmente Taylor si riferisce al riavvicinamento avvenuto tra Francesca e Gennaro in queste ultime ore, dopo quanto accaduto in puntata lunedì. Nel frattempo, l’influencer si dice contenta di aver conosciuto delle persone stupende nella Casa, in particolare coloro che l’hanno veramente colpita sono Erica, Enrico e Gianmarco.