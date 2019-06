Francesca De André sfogo: “Non ha i requisiti adatti”

Grande Fratello, Francesca contro le persone che l’hanno delusa

Francesca De André continua a dividere, a far arrabbiare, anche a esperienza televisiva ultimata. Un personaggio così fa sempre rumore, qualsiasi cosa faccia: anche una foto di Instagram con un semplice commento può scatenare un pandemonio! Le ultime parole della De Andé hanno fatto temere che fossero rivolte a Gennaro Lillio, ma vogliamo immediatamente smentire ogni pettegolezzo su eventuali crisi: i due hanno passato una domenica romantica e hanno realmente voglia di viversi a fondo. Il messaggio scritto dall’ex gieffina è dedicato a delle persone che hanno fatto parte del suo passato (come Giorgio?).

Lo sfogo di Francesca De André su Instagram

La famiglia di Gennaro Lillio non approva Francesca, ma lei continua dritta per la sua strada, senza cambiare di una virgola il suo carattere: “Sono fiera della persona che sono – ha precisato su Instagram –. Non mi devo giustificare con nessuno e nemmeno sminuire qualcuno per sentirmi superiore. Nella mia vita conta chi ha lottato al mio fianco, chi mi ha protetto e chi ha dimostrato il valore delle parole che mi ha pronunciato”. I suoi amici e Gennaro sono stati in grado di rendere speciale l’ultimo periodo vissuto da Francesca, che continua anche dopo il Grande Fratello: il suo nuovo fidanzato è sempre al suo fianco.

Frecciatina di Francesca al suo ex Giorgio?

Se sono sorti altri dubbi sul rapporto fra Martina e Daniele, non si può dire lo stesso per Gennaro e Francesca del Gf. Quest’ultima ha voluto lanciare una frecciatina ad alcune persone che, in passato, hanno fatto parte della sua vita: “Chi pretende e nulla ha da dare, non fa per me. Chi chiede rispetto e non sa cosa sia portarlo, non ha per me i requisiti adatti per stare nella mia vita. Le comparse non mi piacciono, a me piacciono le presenze, ma quelle vere, concrete e soprattutto sincere”.

Critiche copiose a Francesca De André: tacciata di incoerenza

Parecchi follower non hanno però trovato coerenti alcune parole di Francesca De André: “Prima di pretenderlo, il rispetto va dato”; “Sul ‘non devo sminuire nessuno’ parliamone”; “Sei fiera della persona che sei? Sei seria? Devi rivedere molti tuoi atteggiamenti”; “Tu non ha bisogno di sminuire qualcuno per sentirti superiore? Ma sei sicura che stai parlando di te?”.